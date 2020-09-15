Рамблер 5

В скором времени российские банки могут начать предлагать инвестиционные счета нового типа, отличающиеся двойными налоговыми льготами. Такая инициатива принадлежит НАУФОР. Эксперты видят в этой идее новый способ привлечения "длинных денег" в экономику, который будет выгоден и самим инвесторам.