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Газета.Ru
Газета.Ru

Новым инвестсчетам обещают двойные налоговые льготы

В скором времени российские банки могут начать предлагать инвестиционные счета нового типа, отличающиеся двойными налоговыми льготами. Такая инициатива принадлежит НАУФОР. Эксперты видят в этой идее новый способ привлечения "длинных денег" в экономику, который будет выгоден и самим инвесторам.В источнике
С чего всё началось
Третий тип оговаривает совмещение обеих льгот, однако условия их предоставления ужесточатся: нынешний ограничительный срок в три года, в течение которых деньги выводить нельзя, планируется продлить, уточняют "Ведомости
".
Экономика сегодня03:30
Подробнее о событии
Газета.Ru

Новым инвестсчетам обещают двойные налоговые льготы

Газета.Ru13:34
Рамблер

Россиянам предложили новые льготы

Рамблер08:19
Lenta.ru

Россиян заманят на биржу по-новому

Lenta.ru01:54
ПРАЙМ

Вьюгин: ИИС третьего типа может дать импульс негосударственному пенсионному обеспечению

ПРАЙМ08:29
Deita.ru

Россиянам хотят предоставить новые льготы

Deita.ru03:15
Мойка78

Инвестсчеты нового типа получат двойные налоговые льготы

Мойка7803:05
Forbes

В России предложили ввести инвестиционный счет с двойными налоговыми льготами

Forbes08:02

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»
Lenta.ru11:30
34

В 22 школах Саратовской области выявлены заболевшие коронавирусом

На территории Саратовской области в 22 школах и 8 детских садах выявили заболевших коронавирусом,сообщила 15 сентября на заседании координационного совета глава министерства образования Елена Нерозя.
В 22 школах Саратовской области выявлены заболевшие коронавирусом
Регион 6413:31
5

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
1K

Орсер рассказал о травме Евгении Медведевой

Орсер работает в канадском Торонто на катке "Крикет клаб", Медведева из-за отсутствия транспортного сообщения между Россией и Канадой работает в Москве на льду ЦСКА, их связь с Орсером во время тренировок и выступлений осуществляется посредством мобильной видеосвязи.
РИА Новости12:06

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом

Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новости12:28
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
34

ГТС Украины: взрыв газопровода не повлияет на транзит газа

Ночью около поселка Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому поставляется транзитом газ из России в Европу, сообщили в администрации Чабановского поселкового совета (Киевская область).
Вести.Ru04:30
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
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Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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Телеврач Мясников назвал неявные симптомы опасных болезней

Известный телеведущий и главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников призывает жителей нашей многонациональной страны самостоятельно в оба глаза следить за малейшими проявлениями ухудшения здоровья, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газет03:41
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В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости10:55
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