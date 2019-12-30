Театры
КоммерсантъНовым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
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Новым художественным руководителем "Современника" назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков, который сейчас возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента культуры.ТАСС02:04
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Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:06
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