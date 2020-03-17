с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека. Об этом свидетельствуют данные отчета ВОЗ, опубликованные вечером в понедельник на сайте организации.

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

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