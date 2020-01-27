Экономика
РБКНовым куратором социальной сферы в Минфине станет соратник Кудрина
Новым заместителем министра финансов, курирующим вопросы бюджетной политики в социальной сфере, станет проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли и глава Общественного совета при Минфине Павел Кадочников, сообщил РБК источник, близкий к правительству, и подтвердил источник, близкий к министерству.
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Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Общество
В Китае нашли вероятный источник коронавируса нового типа
Исследование выявило нуклеиновые кислоты коронавируса в 33 из 585 проб, что может свидетельствовать о возможной связи вспышки заболевания с торговлей дикими животными.
Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Политика
Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
Общество
Глава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Здоровье
В Саратове все школы закрывают на карантин
В администрации Саратова сообщили, что с 28 января все городские школы закрываются на карантин.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили запланированные рейсы на Хайнань
Последний рейс с Хайнаня запланирован на 3 февраля.
Музыка
Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом».
Экономика
ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Политика
Песков рассказал о подборе кандидатуры врио губернатора Пермского края
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назначение врио губернатора Пермского края после перевода экс-главы региона Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ задерживается, так как идет процесс подбора кандидата, передает ТАСС.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Шоу-бизнес
Дмитрий Иванов: адвокат Жорин качает бабки из Лолиты
Бывший муж Лолиты сообщил, что еще не было ни одного суда по бракоразводному процессу, лишь предварительное заседание, несмотря на слова адвоката Сергея Жорина.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребёнка
По информации источника, Курникова родит в марте этого года. У пары уже есть двое детей - дочь Люси и сын Николас.
Общество
Россия попросила у Белоруссии доказательства ущерба от «грязной нефти»
Россия ожидает от Белоруссии документы, доказывающие ущерб, который нанесен республике от «грязной нефти».
Происшествия
В Нижневартовске стрельба из автомата закончилась погромом в кафе
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 20
Число жертв землетрясения, произошедшего на востоке Турции, увеличилось до 20 человек. Свыше тысячи человек получили ранения и травмы.
Политика
Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств
Президент России Владимир Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи.
Политика
Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
Авто
В Подмосковье появились новые дорожные камеры
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году
На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Шоу-бизнес
Российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
63-летняя советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Мексике.
Политика
Подданный Японии задержан в России за попытку собрать секретные данные
Подданный Японии 25 декабря 2019 года был задержан в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале.
Общество
Роспотребнадзор оценил риск заразиться коронавирусом через посылки
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посчитала маловероятной возможность заразиться коронавирусом через контакт с предметами, например, посылками из Китая.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Происшествия