Экономика
РБКНовым куратором социальной сферы в Минфине станет соратник Кудрина
Новым заместителем министра финансов, курирующим вопросы бюджетной политики в социальной сфере, станет проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли и глава Общественного совета при Минфине Павел Кадочников, сообщил РБК источник, близкий к правительству, и подтвердил источник, близкий к министерству.
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Интернет
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Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
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Напомним, что процессоры AMD Ryzen 3000 были представлены еще летом прошлого года, быстро успев заработать популярность пользователей.
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Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
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«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
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Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
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Меган Маркл решила отказаться от британского гражданства
Насколько известно, Меган Маркл собирается жить с Гарри и своим маленьким сыном Арчи в Канаде, так что теперь она спокойно может обойтись без британского гражданства.
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