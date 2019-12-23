Политика

Деловой квартал (Красноярск)Деловой квартал (Красноярск)Новым мэром Абакана стал Алексей Лемин

Напомним, прежний мэр Абакана, Николай Булакин, трагически погиб в аварии осенью 2019 года. Он возглавлял администрацию 24 года. Алексей Лемин занимает должность заместителя главы Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства.
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Будет ли Альбертыч дальше оспаривать результаты выборов в Абакане

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Республиканская Телевизионная Сетьвчера в 19:58

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Стало известно, кого абаканцы выбрали своим новым мэром

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Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

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Врач заткнул рот заикнувшейся о раке Рудковской

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В Минске согласована одна группа лиц для обмена — МИД Украины

В рамках Трёхсторонней контактной группы в Минске была согласована одна группа лиц для обмена, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 22 декабря в интервью информационному агентству «Укринформ».
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Комсомольская правда вчера в 18:48
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Стало известно, когда первый поезд проедет по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд по Крымскому мосту проедет ночью 25 декабря.
Rusvesna.su вчера в 23:01
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Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Вирджиния.
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Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

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Происшествия

На Камчатке перевернулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус с двумя десятками пассажиров перевернулся на Камчатке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:03
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В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции

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Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов

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В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
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«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube из-за закона о пиратстве.
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Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия 21 декабря в 15:22
Биатлон

Старых выступит в сборной на январских этапах Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
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Город в России, столица Хакасии. Составляет административно-территориальную единицу город, образует одноимённое муниципальное образование город Абакан со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.
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