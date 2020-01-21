В 2015-2016 годах работала советником в департаменте кинематографии Минкультуры, занимаясь вопросами документального кино. С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ "Первого канала".

Политика Объявлен состав нового правительства России Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

Политика Максим Решетников назначен министром экономического развития РФ Информация о возможном назначении Решетникова на пост главы минэка ранее была опубликована РБК и Bloomberg.Максим Решетников был назначен врио губернатора Пермского края 6 февраля 2017 года указом президента России.

Происшествия Александр Емельяненко арестован на семь суток Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.

Общество В Дагестане женщинам запретили посещать бассейн «В Махачкале торжественно открыли „самый длинный бассейн на Северном Кавказе“, а потом запретили женщинам его посещать», — написал Магометов в своем twitter-аккаунте.

Общество Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.

Общество Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.

Космос Астрономы обнаружили странные объекты, вращающиеся вокруг черной дыры в нашей галактике Астрономы Калифорнийского университета недавно обнаружили нечто неожиданное рядом с черной дырой внутри Млечного Пути - 4 таинственных объекта, каждый из которых похож на пару странных тел.

Происшествия В Петербурге арестовали предполагаемого вербовщика ИГ Согласно сообщению, речь идет об Исфандиере Акрамове, который в 2015 году в Петербурге уговорил двух граждан Таджикистана отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Армия и оружие Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.