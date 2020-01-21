Общество
ИнтерфаксНовым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
В 2015-2016 годах работала советником в департаменте кинематографии Минкультуры, занимаясь вопросами документального кино. С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ "Первого канала".
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Министром культуры стала Ольга Любимова, правнучка великого актера Качалова
Московский Комсомолец12:27
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