Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНовым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

В 2015-2016 годах работала советником в департаменте кинематографии Минкультуры, занимаясь вопросами документального кино. С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ "Первого канала".
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Биография нового министра культуры Ольги Любимовой

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