Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНовым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ "Первого канала". С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
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