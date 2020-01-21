Общество
ИнтерфаксНовым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ "Первого канала". С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
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Кино
Мир отмечает 100-летие со дня рождения Федерико Феллини
100 лет исполнилось со дня рождения знаменитого режиссера, обладателя пяти премий «Оскар», основателя нового киноязыка, Федерико Феллини.
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Сергей Кравцов стал министром просвещения
Кравцов начал работу в Министерстве образования Российской Федерации в 2002 году и вразные периоды возглавлял Департамент регионального развития и Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России.
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Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Политика
Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
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Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
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Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
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Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Футбол
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Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".
Армия и оружие
Российский подводный флот медленно умирает
Культура
Названы даты проведения фестиваля Comic Con Russia в 2020 году
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«Ньюкасл» в компенсированное время вырвал ничью в матче с «Эвертоном»
«Эвертон» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче 24-го тура АПЛ. «Ириски» занимают 12-е место в турнирной таблице (30 очков).
Политика
Путин изменил структуру правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
Футбол
«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»
«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Кино
На майские каникулы россиян оставят без голливудского кино
Самые известные случаи переноса голливудского кино связаны с майскими каникулами – и. о. министра уверен, что в День Победы кинотеатры должны показывать только российское кино.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Политика
Мишустин провел первое заседание нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин вечером 21 января провел первое заседание правительства в новом составе.
Политика
Правительство России усилили контролерами
В минувшую пятницу глава фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что у единороссов есть нарекания к социальному блоку, а точнее: к Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Политика
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США
Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.
Футбол
«Рубин» выиграл первый матч под руководством Слуцкого
Киберспорт
Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major
В невероятном матче нижней сетки Virtus.pro потерпела поражение от команды Team Liquid на DreamLeague Leipzig Major и покинула турнир.
Политика
Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.
Футбол
«Реал» купил 18-летнего хавбека «Фламенго» Рейньера за 30 млн евро
«Реал» объявил о переходе полузащитника Рейньера из «Фламенго». 18-летний бразилец подписал контракт сроком до 2026 года.
Хоккей
ЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКА
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.