С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ "Первого канала". С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.

Политика Сергей Кравцов стал министром просвещения Кравцов начал работу в Министерстве образования Российской Федерации в 2002 году и вразные периоды возглавлял Департамент регионального развития и Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России.

Технологии Дуров назвал iCloud инструментом слежки Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.

Политика Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.

Политика Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.

Футбол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед» Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".

Политика Путин изменил структуру правительства Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

Кино На майские каникулы россиян оставят без голливудского кино Самые известные случаи переноса голливудского кино связаны с майскими каникулами – и. о. министра уверен, что в День Победы кинотеатры должны показывать только российское кино.

Политика Правительство России усилили контролерами В минувшую пятницу глава фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что у единороссов есть нарекания к социальному блоку, а точнее: к Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения.

Политика Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.

Киберспорт Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major В невероятном матче нижней сетки Virtus.pro потерпела поражение от команды Team Liquid на DreamLeague Leipzig Major и покинула турнир.