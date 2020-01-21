Общество
ИнтерфаксНовым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ "Первого канала". С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
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Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Фигурное катание
На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко
В предварительной заявке на чемпионат Европы в произвольной программе вновь есть четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Общество
«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Шоу-бизнес
Нападение и неудачи в любви: путь балерины Светланы Захаровой к славе
40-летняя Светлана Захарова является одной из самых известных российских балерин в истории — в ее «копилке» десятки сложных перевоплощений и награды со всего мира.
Происшествия
Фигуранту «лондонского списка» Каковкину смягчили приговор
Каковкин стал первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию. Это произошло в феврале 2018 года.
Игры
Игры серии Half-Life могут стать бесплатными в Steam
Часть пользователей Steam получили сообщения о том, что коллекция игр серии Half-Life будет бесплатной до выхода VR-версии игры Half-Life: Alyx.
Экономика
Сахалинская область сформировала пятилетнюю инвестиционную программу
Власти Сахалинской области намерены к 2025 году реализовать 10 масштабных инвестиционных проектов.
Хоккей
Президент КХЛ Чернышенко стал вице-премьером России
Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером Российской Федерации.
Политика
Медведев отписался в Instagram от правительства
Экс-премьер России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в соцсети Instagram.
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Политика
Виталий Мутко не войдет в новое правительство
Владимир Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
Политика
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности
Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»
Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
Политика
Сформирован новый состав Правительства России
Михаил Мишустин представил Владимиру Путину новых членов кабинета министров.
Общество
В России появится новый мегапроект
В России появится новый мегапроект — мост с мыса Эгершельд на остров Елены в Приморском крае, сообщает ТАСС.
Общество
Воронежского комика из-за стендапа разыскивает полиция
Комик из Воронежа Александр Долгополов сообщил, что сотрудники МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» заинтересовались им из-за видео стендапа «Новый час шуток».
Здоровье
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до девяти
Число погибших от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа в Китае, увеличилось до девяти человек, заявил замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь в ходе брифинга.
Шоу-бизнес
Звезды высоко оценили пение сына Галкина и Пугачевой
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его шестилетний сын Гарри исполняет песню Сальваторе Адамо "Падает снег".
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Политика
Путин назвал новый кабинет министров сбалансированным
Представляя новое правительство, Владимир Путин назвал его состав "сбалансированным" и призвал в ускоренном режиме добиться роста благосостояния россиян.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Политика
Юрий Чайка стал новым полпредом президента в СКФО
Гаджеты
Смартфон Pixel 4 замечен в тесте Geekbench с ОС Android 11
Операционная система Android 10 распространена еще не так широко, как предыдущие версии, но разработчик уже готовит ее преемницу.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Игры
Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея
В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
Политика
В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.