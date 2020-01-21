С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ "Первого канала". С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.

Происшествия Фигуранту «лондонского списка» Каковкину смягчили приговор Каковкин стал первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию. Это произошло в феврале 2018 года.

Футбол Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Политика Виталий Мутко не войдет в новое правительство Владимир Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

Общество В России появится новый мегапроект В России появится новый мегапроект — мост с мыса Эгершельд на остров Елены в Приморском крае, сообщает ТАСС.

Общество Воронежского комика из-за стендапа разыскивает полиция Комик из Воронежа Александр Долгополов сообщил, что сотрудники МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» заинтересовались им из-за видео стендапа «Новый час шуток».

Здоровье Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до девяти Число погибших от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа в Китае, увеличилось до девяти человек, заявил замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь в ходе брифинга.

Общество В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.

Политика Путин назвал новый кабинет министров сбалансированным Представляя новое правительство, Владимир Путин назвал его состав "сбалансированным" и призвал в ускоренном режиме добиться роста благосостояния россиян.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Экономика Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.