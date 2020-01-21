Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНовым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ "Первого канала". С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
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Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

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Министерство культуры России возглавила Ольга Любимова: биография, доходы

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Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

Телеканал 360°12:16

Новым министром культуры России назначена Ольга Любимова

Газета.Ru13:08
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Власти Сахалинской области намерены к 2025 году реализовать 10 масштабных инвестиционных проектов.
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Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером Российской Федерации.
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Медведев отписался в Instagram от правительства

Экс-премьер России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в соцсети Instagram.
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
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Сформирован новый состав Правительства России

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В России появится новый мегапроект — мост с мыса Эгершельд на остров Елены в Приморском крае, сообщает ТАСС.
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Воронежского комика из-за стендапа разыскивает полиция

Комик из Воронежа Александр Долгополов сообщил, что сотрудники МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» заинтересовались им из-за видео стендапа «Новый час шуток».
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Число погибших от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа в Китае, увеличилось до девяти человек, заявил замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь в ходе брифинга.
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Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
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Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота

По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Российская газета вчера в 19:38
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На Сахалине около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

РБК 21:58
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Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
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