Общество
ИнтерфаксНовым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ "Первого канала". С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
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Политика
Зиничев, Лавров и Шойгу сохранили свои посты в правительстве
Новым министром юстиции России стал Константин Чуйченко, который ранее был вице-премьером.
Экономика
Visa расширила в России сервис быстрых переводов по номеру телефона
Денежные переводы по номеру телефона в России осуществляют Сбербанк и Система быстрых платежей, Visa и MasterCard развивают сервис, комментирует директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Гаджеты
Huawei обновит смартфоны до EMUI 10
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном военном присутствии США в Европе
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Политика
Politico: гражданам Белоруссии и Киргизии могут ограничить въезд в США
Помимо Белоруссии и Киргизии, среди стран, гражданам которых могут ограничить въезд в США, могут оказаться Нигерия, Мьянма, Судан, Танзания и Эритрея.
Футбол
Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились»
Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА.
Политика
Путин встретился с новым составом правительства России
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Михаилом Мишустиным и новым составом правительства России.
Футбол
«Рубин» победил в первом матче под руководством Слуцкого
Футбол
Сетьен заявил, что хотел бы вернуть Иньесту в «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен ответил на вопрос о том, кого из легенд каталонцев он хотел бы вернуть в команду.
Здоровье
Врач-эндокринолог назвал суточную норму потребления воды
В комментарии изданию «Аргументы и Факты» специалист заявил, что норма потребления воды на килограмм веса составляет 30–50 миллилитров.
Авто
В Mitsubishi рассказали о новинках для России на 2020 год
В 2020 году Mitsubishi выведет на российский рынок две рестайлинговые модели – кроссовер ASX и внедорожник Pajero Sport.
Политика
Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства
Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
Здоровье
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где были зафиксированы самые первые случаи.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году.
Футбол
Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
Политика
Трамп призвал ЕС покупать нефть и газ у США
Ранее Соединенные Штаты и лично Трамп неоднократно заявляли, что Европе не следует поддерживать российский газопроводный проект «Северный поток-2», так как он, по мнению Вашингтона, несет угрозу энергобезопасности ЕС.
Наука
Магнитное поле Земли оказалось почти на миллиард лет старше
Ученые подтвердили существование мощного магнитного поля Земли уже 4,2 миллиарда лет назад, в древнейшую геологическую эпоху — Катархей.
Политика
Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Политика
Украина отказалась дружить с Россией в ПАСЕ
Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что с Россией следует вести диалог только с позиции международного права.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Космос
Иркутские учёные изучат часть атмосферы Земли
Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Авто
Datsun обновил в России седан on-DO
Компания Datsun начала продажи обновленного седана Datsun on-DO в России.
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Космос
Девять названий марсохода стали финалистов конкурса «Mars 2020 Rover Naming»
Авто
Неизвестный кроссовер Renault заметили в Барселоне
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.