Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНовым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ "Первого канала". С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
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Кто пришел в науку, культуру, просвещение и спорт

Коммерсантъ16:31

Что говорила новый министр культуры Ольга Любимова о российском кино

Российская газета13:25

Назван преемник Мединского во главе Минкульта

Lenta.ru12:18

Биография нового министра культуры Ольги Любимовой

ТАСС12:50

Путин назначил нового министра культуры России

RT на русском12:34

Новым министром культуры России назначена Ольга Любимова

Газета.Ru13:08

Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

Телеканал 360°12:16
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:36, Ашберн
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Газета.Ru 10:25
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Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА.
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен ответил на вопрос о том, кого из легенд каталонцев он хотел бы вернуть в команду.
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Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
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Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где были зафиксированы самые первые случаи.
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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году.
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Ученые подтвердили существование мощного магнитного поля Земли уже 4,2 миллиарда лет назад, в древнейшую геологическую эпоху — Катархей.
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СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

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Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.
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В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

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