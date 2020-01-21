Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову. Указ о назначении Мурашко был подписан президентом России.

Политика В России сформировано новое правительство Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.

Политика Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.

Футбол Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.

Политика Дмитрий Козак покинет правительство В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.

Энергетика Власти и «Газпром» обсудили возможность газификации Забайкалья Вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер обсудил с представителями «Газпром газораспределение Дальний Восток» и «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» вопрос газификации региона.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Политика Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере.