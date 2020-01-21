Политика

ПолитРоссияПолитРоссияНовым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко

Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову. Указ о назначении Мурашко был подписан президентом России.
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РБК: Скворцова станет главой Росздравнадзора вместо Мурашко

Газета.Ru18:07

Владимир Мединский и Вероника Скворцова, по данным источников, не войдут в состав нового правительства

Эхо Москвы08:31

Чем известен Михаил Мурашко

Коммерсантъ13:44

Что известно о новом министре здравоохранения

ТАСС12:38

Путин назначил нового министра здравоохранения

RT на русском12:29

Глава Росздравнадзора перешел в правительство

Lenta.ru12:38

Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор

РБК16:02
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На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер комедийного боевика с Марком Уолбергом "Секретные материалы Спенсера" (Spenser Confidential).
Российская газета 07:35
Политика

В России сформировано новое правительство

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
REGNUM 13:26
Политика

Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина

Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
РБК 19:13
Космос

Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна

МИР 24 вчера в 22:55
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Российская газета 13:59
Политика

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

Говоря о проекте "Доступный интернет", глава государства уточнил, что необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам по всей стране.
Российская газета 06:52
Политика

Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России

Ранее глава глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Киев не намерен сотрудничать с Москвой в рамках парламентской ассамблеи.
РИА Новости 17:18
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Происшествия

В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек

В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Коммерсантъ вчера в 22:35
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
RT на русском 02:02
Политика

Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Pravda.Ru 08:36
Политика

Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора

Газета.Ru вчера в 07:42
Энергетика

Власти и «Газпром» обсудили возможность газификации Забайкалья

Вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер обсудил с представителями «Газпром газораспределение Дальний Восток» и «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» вопрос газификации региона.
Московский Комсомолец Чита 04:28
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Здоровье

В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

Американские СМИ сообщают о первом случае заражения новым типом коронавируса, ранее обнаруженного в Китае.
News.ru 14:25
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут.
Российская газета 16:50
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru 01:00
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия 18:28
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru 18:49
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru 13:35
Здоровье

Госпиталь свердловской полиции прошел проверку МВД России

Госпиталь свердловской полиции прошел проверку МВД России Полковник Столярова обещала оказать материально-техническую помощь медучреждению.
Екатеринбург-ТВ 12:18
Политика

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере.
Российская газета 14:56
Космос

Ученые нашли способ превратить небо в средство массовой информации

Технология описана в докладе ученых Московского физико-технологического института, Института прикладной математики имени М. В. Келдыша и института Сколково.
Вечерняя Москва вчера в 19:50
Армия и оружие

Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
РБК 07:11
Экономика

Компания Netflix сообщила, что число ее подписчиков в мире превысило 167 млн

Число людей, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, выросло в мире до 167,09 млн.
ТАСС 18:08
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
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