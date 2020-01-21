Политика
ПолитРоссияНовым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову. Указ о назначении Мурашко был подписан президентом России.
Читать в источнике
Оценить1001
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Кино
Вышел трейлер «Секретных материалов Спенсера» с Марком Уолбергом
На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер комедийного боевика с Марком Уолбергом "Секретные материалы Спенсера" (Spenser Confidential).
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Политика
Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина
Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
Космос
Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Политика
Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта
Говоря о проекте "Доступный интернет", глава государства уточнил, что необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам по всей стране.
Политика
Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
Ранее глава глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Киев не намерен сотрудничать с Москвой в рамках парламентской ассамблеи.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Происшествия
В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек
В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Политика
Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора
Энергетика
Власти и «Газпром» обсудили возможность газификации Забайкалья
Вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер обсудил с представителями «Газпром газораспределение Дальний Восток» и «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» вопрос газификации региона.
Здоровье
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
Американские СМИ сообщают о первом случае заражения новым типом коронавируса, ранее обнаруженного в Китае.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет
Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Здоровье
Госпиталь свердловской полиции прошел проверку МВД России
Госпиталь свердловской полиции прошел проверку МВД России Полковник Столярова обещала оказать материально-техническую помощь медучреждению.
Политика
Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере.
Космос
Ученые нашли способ превратить небо в средство массовой информации
Технология описана в докладе ученых Московского физико-технологического института, Института прикладной математики имени М. В. Келдыша и института Сколково.
Армия и оружие
Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
Экономика
Компания Netflix сообщила, что число ее подписчиков в мире превысило 167 млн
Число людей, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, выросло в мире до 167,09 млн.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.