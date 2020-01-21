Политика
ПолитРоссияНовым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову. Указ о назначении Мурашко был подписан президентом России.
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Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Культура
Первый канал покажет сериал «Ученица Мессинга»
Общество
Самарец Антон Котяков назначен Министром труда РФ
В 2011 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «административное и финансовое право».
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Политика
Путин предложил назначить Краснова генпрокурором вместо Чайки
Политика
Новое правительство России «помолодело» и «возмужало»
Новое российское правительство, которое во вторник назначил президент России Владимир Путин, "помолодело" на два с половиной года по сравнению с кабинетом министров, ушедшим в отставку 15 января, и "возмужало", лишившись одной дамы на министерском посту.
Происшествия
Число жертв пожара в Томской области выросло до 11
При пожаре в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области, где 21 января сгорело одноэтажное деревянное строение, погибли 11 человек.
Футбол
Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
Футбол
«Химки» могут стать коммерческим предприятием
По словам члена наблюдательного совета подмосковной команды, в случае благоприятного исхода переговоров «Химки» станут коммерческим предприятием.
Политика
Володин: новое правительство соответствует ожиданиям Госдумы
Новый состав правительства соответствует ожиданиям депутатов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Культура
Актера Виктора Ракова госпитализировали
В Москве госпитализировали российского актера театра и кино, певца Виктора Ракова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Энергетика
Белоруссия начала импорт норвежской нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, сообщает в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на представителя госконцерна «Белнефтехим».
Экономика
Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ
Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Общество
Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ
Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Игры
Игры серии Half-Life временно стали бесплатными в Steam
Авто
В Mitsubishi рассказали о новинках для России на 2020 год
В 2020 году Mitsubishi выведет на российский рынок две рестайлинговые модели – кроссовер ASX и внедорожник Pajero Sport.
Политика
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО
Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Хоккей
«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием
Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники
Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Кино