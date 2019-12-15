Партийный съезд пройдет в Москве с 13 по 15 декабря. В качестве главных кандидатов федеральный комитет «Яблока» предложил отчетно-предвыборному съезду три кандидатуры — действующую главу Эмилию Слабунову, ее заместителя Николая Рыбакова, а также лидера псковского отделения партии Льва Шлосберга.

с чего всё началось

В "Яблоко" вступил в 1995 году в возрасте 16 лет. В 2015 году выдвигал свою кандидатуру на пост председателя, но занял третье место, пропустив во второй тур Эмилию Слабунову и Льва Шлосберга. На том же съезде Рыбаков был избран одним из трех заместителей председателя партии.

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