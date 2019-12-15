Политика

Российская газетаРоссийская газетаНовым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

В "Яблоко" вступил в 1995 году в возрасте 16 лет. В 2015 году выдвигал свою кандидатуру на пост председателя, но занял третье место, пропустив во второй тур Эмилию Слабунову и Льва Шлосберга. На том же съезде Рыбаков был избран одним из трех заместителей председателя партии.
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с чего всё началось

Дефицит кадров и коррупция привели «Яблоко» к политической деградации

Партийный съезд пройдет в Москве с 13 по 15 декабря. В качестве главных кандидатов федеральный комитет «Яблока» предложил отчетно-предвыборному съезду три кандидатуры — действующую главу Эмилию Слабунову, ее заместителя Николая Рыбакова, а также лидера псковского отделения партии Льва Шлосберга.
ФАНвчера в 09:04

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Избран новый председатель партии «Яблоко»

News.ru18:24

Председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Яблоко17:47

Дефицит кадров и коррупция привели «Яблоко» к политической деградации

ФАНвчера в 09:04

Николай Рыбаков возглавил «Яблоко»

ТАСС17:25

Новым главой «Яблока» избран Николай Рыбаков

Эхо Москвы17:38

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков

РИА Новости17:30

Явлинский не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии «Яблоко»

Независимая газета12 декабря в 11:48
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Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Здоровье

Жительницу Коми с инсультом повезли в больницу на полу вагона

Жительница поселка Каджером пожаловалась на то, что люди, заходящие в вагон, переступали через человека.
Shraibikus News 12:59
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
РБК 12:08
Политика

Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Lenta.ru 14:19
Политика

Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»

Как говорится в документе, закон призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 04:22
Политика

Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа

Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Известия 17:00
Общество

«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Известия 13:49
Фигурное катание

Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой

RT на русском 17:14
Футбол

Азар анонсировал возвращение в «Челси»

Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что намерен вернуться в лондонский «Челси», но после того, как отработает контракт с мадридским «Реалом».
ProstoProSport 12:54
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском 01:56
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Общество

Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла

Погода в столице может побить рекорд тепла, который был установлен 133 года назад. Об этом сообщает портал "Метеовести".
Газета.Ru 11:48
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 11:07
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости 12 декабря в 05:20
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости 16:31
Технологии

Ученый: Нас прослушивают не только телефоны, но и бытовая техника

Однажды после разговора о квартирах при выключенном телефоне (!) моей знакомой позвонили из агентства и предложили подобрать жилье.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
News.ru 14:28
Политика

Митинг по случаю председательства Грузии в СЕ проходит в Тбилиси

В Тбилиси сторонники партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в субботу, 14 декабря, принимают участие в демонстрации по случаю представительства страны в Комитете министров Совета Европы.
News.ru 09:42
Армия и оружие

«Глаза и уши» обороны: В России отмечают День образования Радиотехнических войск ВКС

Первые посты "наблюдения за небосводом" появились еще во время Первой мировой войны День образования Радиотехнических войск военно-космических сил РФ ежегодно отмечается в стране 15 декабря с 1951 года.
SM News 16:06
Футбол

Лэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характер

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:1).
Чемпионат 14:19
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° 01:56
Наука

Ученые выяснили: Как мужчины разглядывают женскую грудь

Именно поэтому группа польских хирургов под руководством Петра Петрушки, представляющего отделение пластической и реконструктивной хирургии медицинского Центра постдипломного образования (Варшава), провела серьезное исследование, чтобы с помощью устройства, отслеживающего направление взгляда, определить параметры золотого сечения женской груди.
Комсомольская правда вчера в 17:05
Наука

Неприятный запах изо рта свидетельствует о 7 болезнях человека

Изменившееся дыхание женщины в положении говорит о том, что в 84% неприятный запах изо рта говорит о наличии этой болезни.
Vevby.ru 14:52
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
РИА Новости 13:35
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A51 презентовала компания

О Galaxy A51 до презентации было известно практически все. В аппарате установили 6,5-дюймовый с разрешением 2400х1080 пикселей.
Astera 12 декабря в 09:00
Армия и оружие

В Крыму прошел воздушный бой с авиацией условного противника

«Нарушители» воздушной границы были уничтожены в ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения.
Севастополь.ру 11:42
Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Известия вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал, как потерял двойню из-за выкидыша у подруги

В рамках нового выпуска программы артист откровенно рассказал о том, как пытался завести детей с давней подругой, однако потерял двойню из-за выкидыша.
Дни24 вчера в 09:29
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань 09:00
Политика

Левченко назвал причину отставки с поста главы Иркутской области

Накануне, 12 декабря Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Московский Комсомолец вчера в 07:36
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Шлосберг Лев Маркович
Российский политик
Российский политик, правозащитник, журналист. Председатель Псковского регионального отделения и член федерального Политического комитета партии «Яблоко». На федеральном уровне стал известен после публикации 25 августа 2014 года в издаваемой им газете «Псковская губерния» сведений о гибели при невыясненных обстоятельствах военнослужащих-контрактников 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Леонида Кичаткина и Александра Осипова.
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Николай Игоревич Рыбаков
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко», исполнительный директор Экологического правозащитного центра «Беллона» в Санкт-Петербурге, член правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси-Интернешнл», главный редактор журнала «Экология и право».
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