Политика
Российская газетаНовым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
В "Яблоко" вступил в 1995 году в возрасте 16 лет. В 2015 году выдвигал свою кандидатуру на пост председателя, но занял третье место, пропустив во второй тур Эмилию Слабунову и Льва Шлосберга. На том же съезде Рыбаков был избран одним из трех заместителей председателя партии.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Партийный съезд пройдет в Москве с 13 по 15 декабря. В качестве главных кандидатов федеральный комитет «Яблока» предложил отчетно-предвыборному съезду три кандидатуры — действующую главу Эмилию Слабунову, ее заместителя Николая Рыбакова, а также лидера псковского отделения партии Льва Шлосберга.ФАНвчера в 09:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Явлинский не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии «Яблоко»
Независимая газета12 декабря в 11:48
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Здоровье
Жительницу Коми с инсультом повезли в больницу на полу вагона
Жительница поселка Каджером пожаловалась на то, что люди, заходящие в вагон, переступали через человека.
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Политика
Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»
Как говорится в документе, закон призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
Политика
Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа
Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Общество
«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки
Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой
Футбол
Азар анонсировал возвращение в «Челси»
Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что намерен вернуться в лондонский «Челси», но после того, как отработает контракт с мадридским «Реалом».
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Общество
Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла
Погода в столице может побить рекорд тепла, который был установлен 133 года назад. Об этом сообщает портал "Метеовести".
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Технологии
Ученый: Нас прослушивают не только телефоны, но и бытовая техника
Однажды после разговора о квартирах при выключенном телефоне (!) моей знакомой позвонили из агентства и предложили подобрать жилье.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
Политика
Митинг по случаю председательства Грузии в СЕ проходит в Тбилиси
В Тбилиси сторонники партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в субботу, 14 декабря, принимают участие в демонстрации по случаю представительства страны в Комитете министров Совета Европы.
Армия и оружие
«Глаза и уши» обороны: В России отмечают День образования Радиотехнических войск ВКС
Первые посты "наблюдения за небосводом" появились еще во время Первой мировой войны День образования Радиотехнических войск военно-космических сил РФ ежегодно отмечается в стране 15 декабря с 1951 года.
Футбол
Лэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характер
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:1).
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Наука
Ученые выяснили: Как мужчины разглядывают женскую грудь
Именно поэтому группа польских хирургов под руководством Петра Петрушки, представляющего отделение пластической и реконструктивной хирургии медицинского Центра постдипломного образования (Варшава), провела серьезное исследование, чтобы с помощью устройства, отслеживающего направление взгляда, определить параметры золотого сечения женской груди.
Наука
Неприятный запах изо рта свидетельствует о 7 болезнях человека
Изменившееся дыхание женщины в положении говорит о том, что в 84% неприятный запах изо рта говорит о наличии этой болезни.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A51 презентовала компания
О Galaxy A51 до презентации было известно практически все. В аппарате установили 6,5-дюймовый с разрешением 2400х1080 пикселей.
Армия и оружие
В Крыму прошел воздушный бой с авиацией условного противника
«Нарушители» воздушной границы были уничтожены в ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал, как потерял двойню из-за выкидыша у подруги
В рамках нового выпуска программы артист откровенно рассказал о том, как пытался завести детей с давней подругой, однако потерял двойню из-за выкидыша.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Политика
Левченко назвал причину отставки с поста главы Иркутской области
Накануне, 12 декабря Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.