Политика

Российская газетаРоссийская газетаНовым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

В "Яблоко" вступил в 1995 году в возрасте 16 лет. В 2015 году выдвигал свою кандидатуру на пост председателя, но занял третье место, пропустив во второй тур Эмилию Слабунову и Льва Шлосберга. На том же съезде Рыбаков был избран одним из трех заместителей председателя партии.
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Новый председатель «Яблока» сделает партию модной

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Независимая газета12 декабря в 11:48
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Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
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Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
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«Полиция может подтвердить, что ещё один человек умер в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, общее число тех, кто официально считается погибшим, составляет 15 человек», — говорится в заявлении в Twitter.
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Ксения Собчак ударилась в прошлое

Светская львица опубликовала свое фото 15-летней давности с хештегом "Я не жалею ни о чем" Ксения Собчак в последнее время выглядит как респектабельная дама.
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Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году

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Renault-Nissan оптимизирует свой модельный ряд в России благодаря Niva

В конечном итоге, с покупкой товарной марки «Niva» Renault-Nissan в лице «АвтоВАЗа» расширит границы для оптимизации своего общего модельного ряда внедорожников, в который в настоящее время входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие.
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Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
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Превью UFC 245: Нуньес — Де Рандами

«Чемпионат» представляет вашему вниманию превью этого поединка.
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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

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Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

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Наблюдения за шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать

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Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов

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«Смартфонное» поколение плохо определяет время по часам со стрелками

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«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте

«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
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Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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Турция запросила у США покупку Patriot

США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.
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Названы факторы, которые изменили вращение оси Земли

Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
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В Южно-Сахалинске пропал 11-летний мальчик

В Южно-Сахалинске пропал 11-летний мальчик.
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YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
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Николай Игоревич Рыбаков
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко», исполнительный директор Экологического правозащитного центра «Беллона» в Санкт-Петербурге, член правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси-Интернешнл», главный редактор журнала «Экология и право».
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