В "Яблоко" вступил в 1995 году в возрасте 16 лет. В 2015 году выдвигал свою кандидатуру на пост председателя, но занял третье место, пропустив во второй тур Эмилию Слабунову и Льва Шлосберга. На том же съезде Рыбаков был избран одним из трех заместителей председателя партии.

Единоборства Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246 Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Биатлон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении в гонке этапа Кубка мира Французский биатлонист Кантен Фийон Майе заявил, что его партнер по сборной Мартен Фуркад повел себя неспортивно во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Общество В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.

Происшествия Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28 На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.

Хоккей Сборная России обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала Встреча завершилась победой россиян в серии буллитов со счетом 4:3. Сборная России уверенно начала поединок и в первом периоде забросила две шайбы в ворота чехов.

Политика Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.

Общество Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

Политика Турция запросила у США покупку Patriot США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.