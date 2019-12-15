Политика

Российская газетаРоссийская газетаНовым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

В "Яблоко" вступил в 1995 году в возрасте 16 лет. В 2015 году выдвигал свою кандидатуру на пост председателя, но занял третье место, пропустив во второй тур Эмилию Слабунову и Льва Шлосберга. На том же съезде Рыбаков был избран одним из трех заместителей председателя партии.
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 декабря

Интерфакс00:41

Председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Яблоковчера в 17:47

Назван новый председатель «Яблока»

Lenta.ruвчера в 18:10

Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя «Яблока»

РИА Новостивчера в 18:45

Николай Рыбаков возглавил «Яблоко»

ТАССвчера в 17:25

Новый председатель «Яблока» сделает партию модной

REGNUMвчера в 20:54

Новым главой партии «Яблоко» избран ее зампредседателя Николай Рыбаков

Эхо Москвывчера в 23:30
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Политика

Песков: формально Киев не выдвигал инициатив о миссии ООН в Донбассе

Украина пока формально не выдвигала новых инициатив о размещении миссии ООН в Донбассе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Политика

В Японии предложили объявить все Курильские острова своей территорией

РИА Новости вчера в 22:31
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Фигурное катание

В команде Тутберидзе ответили на нападки в адрес Загитовой

Тренерская группа Этери Тутберидзе отреагировала на нападки в адрес приостановившей карьеру фигуристки Алины Загитовой.
Lenta.ru вчера в 15:31
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru вчера в 19:52
Единоборства

Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246

Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 22:45
Биатлон

Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении в гонке этапа Кубка мира

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе заявил, что его партнер по сборной Мартен Фуркад повел себя неспортивно во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
РИА Новости вчера в 13:02
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.
RT на русском вчера в 23:56
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru вчера в 14:09
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
News.ru вчера в 14:28
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Армия и оружие

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
RT на русском вчера в 21:40
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала

Встреча завершилась победой россиян в серии буллитов со счетом 4:3. Сборная России уверенно начала поединок и в первом периоде забросила две шайбы в ворота чехов.
Vprognoze.ru вчера в 12:06
Общество

«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Известия вчера в 13:49
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 13 декабря в 09:59
Хоккей

«Тампа» уступила «Вашингтону» в матче НХЛ, Кучеров получил травму

"Вашингтон" одержал победу над "Тампа Бэй" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:22
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс вчера в 07:39
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 13 декабря в 05:30
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Единоборства

Лопес стал новым чемпионом IBF в лёгком весе, нокаутировав Комми

Чемпионат вчера в 23:13
Политика

Турция запросила у США покупку Patriot

США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.
РБК вчера в 16:15
Политика

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК вчера в 08:09
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Николай Игоревич Рыбаков
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко», исполнительный директор Экологического правозащитного центра «Беллона» в Санкт-Петербурге, член правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси-Интернешнл», главный редактор журнала «Экология и право».
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