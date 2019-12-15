В "Яблоко" вступил в 1995 году в возрасте 16 лет. В 2015 году выдвигал свою кандидатуру на пост председателя, но занял третье место, пропустив во второй тур Эмилию Слабунову и Льва Шлосберга. На том же съезде Рыбаков был избран одним из трех заместителей председателя партии.

Футбол Азар анонсировал возвращение в «Челси» Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что намерен вернуться в лондонский «Челси», но после того, как отработает контракт с мадридским «Реалом».

Происшествия Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.

Армия и оружие Американская PrSM станет убийцей российских С-400 На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.

Технологии В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары» Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара", перенесены на 2020-2021 годы, сообщается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Происшествия В Ярославской области за избиение школьника задержали подростка Напомним, несколько подростков избили школьника в городе Тутаеве и выложили видео в сеть, после чего полиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершённого группой лиц.

Интернет В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.

Шоу-бизнес 43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.

Политика Песков назвал Россию «островком стабильности» Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».

Футбол Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.

Происшествия Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.