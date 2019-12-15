Политика
Российская газетаНовым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
В "Яблоко" вступил в 1995 году в возрасте 16 лет. В 2015 году выдвигал свою кандидатуру на пост председателя, но занял третье место, пропустив во второй тур Эмилию Слабунову и Льва Шлосберга. На том же съезде Рыбаков был избран одним из трех заместителей председателя партии.
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Явлинский не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии «Яблоко»
Независимая газета12 декабря в 11:48
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