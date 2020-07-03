Политика
REGNUMНовым премьер-министром Франции стал Жан Кастекс
Париж, 3 июля 2020, 13:51 — REGNUM Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франция, передает 3 июля французское издание Le Figaro. Ранее президент республики Эммануэль Макрон принял отставку бывшего главы правительства Франции Эдуара Филиппа.
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Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Единоборства
«Анжи» выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца
Пресс-служба «Анжи» выразила соболезнования российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа.
Матч ТВ 07:38
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили еще 92 случая коронавируса
Единичные случаи инфицирования жителей коронавирусом нового типа выявлены за вчерашний день в Гукове и Батайске, а также Неклиновском, Азовском, Мартыновском и Зерноградском, Цимлянском и Пролетарском (с) районах Ростовской области.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:41
Армия и оружие
РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru 00:52
Общество
Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19
Иммунитет к коронавирусу у переболевших формируется, но сколько он будет сохраняться, никто в мире еще не знает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:15
Политика
В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ
Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:11
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Общество
В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности
Краснодар, 3 июля 2020, 13:43 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 21 июля, соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:43
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Наука
Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки
14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
Evo-rus.com 00:54
Религия
Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд
Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Общество
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене
В Копенгагене неизвестные изрисовали черной краской знаменитую статую Русалочки из сказки Ганса Христиана Андерсена, пишет датская газета Berlingske.
Российская газета 07:43
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Общество
ФСБ задержала членов подпольной ячейки исламистов в Карачаево-Черкесии
Пятеро членов запрещенной в РФ террористической исламистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" задержаны сотрудниками ФСБ в Карачаево-Черкесии.
ПолитРоссия 03:01
Здоровье
На Среднем Урале пообещали прояснить ситуацию со статистикой COVID-19
Екатеринбург, 3 июля 2020, 14:39 — REGNUM В оперативном штабе Свердловской области прокомментируют сведения о возможных проблемах со статистикой по коронавирусу в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:39
Политика
Американский суд разрешил арест иранских танкеров, идущих в Венесуэлу
Суд столичного округа Колумбия (США) дал разрешение на арест иранских нефтетанкеров, которые направляются в Венесуэлу.
Деловое.ТВ 04:05
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
Происшествия
Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan.
РИА Новости 05:36
Авто
Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи
На территории "Москва-Сити" был сфотографирован седан Kia K5 нового поколения, который ранее на некоторых рынках, в том числе и российском, был представлен под именем Optima.
Российская газета вчера в 07:00
Политика
В Кремле оценили предложение сенатора США ввести санкции против Путина
Ранее стало известно о том, что сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ.
ТК Звезда 01 июля в 14:40
Политика
Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения проблемы урегулирования на востоке Украины в ходе встрече политических советников стран - участников нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция).
Комсомольская правда 06:19
Футбол
Комбаров заявил, что стиль игры Тедеско неприемлем для «Спартака»
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил стиль игры команды при главном тренере Доменико Тедеско.
Bookmaker-ratings.ru 03:41
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
Политика
Жителей Крыма не выпустят из страны по украинскому паспорту
Напомним, что ранее МИД Украины заявил, что крымчане продолжают оставаться гражданами Украины, независимо от наличия российских паспортов.
RuNews24.ru 02:43
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10