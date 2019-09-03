Политика
КоммерсантъНовым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового премьер-министра страны главу МВД, 44-летнего Георгия Гахарию.
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:47, Вашингтон
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:47, Вашингтон
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