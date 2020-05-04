Политика
Газета.RuНовым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой. Причина такого решения в настоящее время неизвестна. Согласно конституции Казахстана, должность спикера сената является второй после поста президента.
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Общество
В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19
Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
Политика
Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
Здоровье
За сутки в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 36 человек
По информации оперштаба на понедельник, 4 мая, на территории Алтайского края за минувшие сутки подтверждены еще 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 02:03
Здоровье
Проценко рассказал о количестве находящихся в Коммунарке пациентов
На лечении находятся 516 пациентов, 54 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Известия 02 мая в 03:12
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
Происшествия
В Воронежской области в ДТП с грузовиком погиб 19-летний парень
В результате аварии 19-летний пассажир ВАЗ-21074 скончался, а водитель и еще один пассажир, 21-летний местный житель, с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение.
АиФ Воронеж 03:53
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию.
Газета.Ru вчера в 13:20
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Здоровье
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru вчера в 11:52
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Общество
В России за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 76 человек с COVID-19, за все время - 1356, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 04:00
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
Общество
Владимир Уйба рассказал, когда в Коми завершится режим самоизоляции
Врио главы считает, что сложность борьбы с коронавирусом заключается в том, что заболевание долго протекает в скрытом периоде, человек болеет 5-7-10 дней, он заражает других людей, но при этом у него нет симптоматики.
Комиинформ 01:06
Общество
В России зафиксирован 10 581 новый случай коронавируса
За последние сутки в стране подтвержден 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах.
Псковское агентство информации 04:02
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
В Челябинской области умерли восемь человек с COVID-19
Челябинск, 4 мая 2020, 09:18 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии скончались восемь человек с COVID-19.
REGNUM 02:18
Общество
В Москве с 6 мая частично возобновят строительство
С 6 мая 2020 года в Москве возобновляются работы на 181 строительной площадке.
РБК 04:13
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
Гаджеты
Intel создает настольные 7-нм процессоры Meteor Lake
Сетевые инсайдеры заявили, что им удалось найти доказательства того, что компания Intel активно работает над созданием настольных 7-нм процессоров с условным обозначением Meteor Lake.
Vevby.ru 01 мая в 17:30
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Здоровье
В Саратовской области за сутки выявлены 74 случая коронавируса
В Саратовской области за сутки выявлено 74 новых случая коронавирусной инфекции, всего их подтверждено 659, сообщает региональный оперативный штаб.
СаратовБизнесКонсалтинг 02:08
Здоровье
В Крыму оценят возможность введения масочного режима с 12 мая
В Республике Крым с 12 мая может быть введен обязательный масочный режим.
Российская газета 04:20
Общество
На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Общество
В Мурманской области выявлено 238 новых случаев заболевания CoViD-19
По состоянию на 10:00 03.05.2020 в Мурманской области выявлено 238 новых случев заболевания CoViD-19.
Мурманский вестник вчера в 03:18
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Политика
В Иране оценили сообщения о планах США продлить оружейное эмбарго
Тегеран, 4 мая 2020, 11:22 — REGNUM Власти Ирана выступили против обсуждения вопроса о продлении оружейного эмбарго в Совете Безопасности ООН.
REGNUM 04:22