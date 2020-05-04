Политика

Газета.RuГазета.RuНовым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой. Причина такого решения в настоящее время неизвестна. Согласно конституции Казахстана, должность спикера сената является второй после поста президента.
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Маулен Ашимбаев избран спикером Сената Казахстана

ТАСС03:58

Маулен Ашимбаев стал новым спикером сената Казахстана

РИА Новости03:41

Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев

Газета.Ru03:45

ЦИК Казахстана прекратила полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Известия01:17

ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия дочери Назарбаева

Lenta.ru01:07

ЦИК Казахстана подтвердила прекращение полномочий спикера Назарбаевой

RT на русском00:57

Депутаты избрали нового спикера сената Казахстана вместо Назарбаевой

РБК04:38
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество

В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
Политика

Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
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Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 36 человек

По информации оперштаба на понедельник, 4 мая, на территории Алтайского края за минувшие сутки подтверждены еще 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 02:03
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Здоровье

Проценко рассказал о количестве находящихся в Коммунарке пациентов

На лечении находятся 516 пациентов, 54 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Известия 02 мая в 03:12
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
3,6K
Происшествия

В Воронежской области в ДТП с грузовиком погиб 19-летний парень

В результате аварии 19-летний пассажир ВАЗ-21074 скончался, а водитель и еще один пассажир, 21-летний местный житель, с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение.
АиФ Воронеж 03:53
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию.
Газета.Ru вчера в 13:20
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
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Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
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Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Здоровье

Названы самые ранние симптомы коронавируса

Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru вчера в 11:52
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
1K
Общество

В России за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 76 человек с COVID-19, за все время - 1356, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 04:00
Шоу-бизнес

66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке

Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
3
Общество

Владимир Уйба рассказал, когда в Коми завершится режим самоизоляции

Врио главы считает, что сложность борьбы с коронавирусом заключается в том, что заболевание долго протекает в скрытом периоде, человек болеет 5-7-10 дней, он заражает других людей, но при этом у него нет симптоматики.
Комиинформ 01:06
12
Общество

В России зафиксирован 10 581 новый случай коронавируса

За последние сутки в стране подтвержден 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах.
Псковское агентство информации 04:02
Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
1,1K
Происшествия

В Челябинской области умерли восемь человек с COVID-19

Челябинск, 4 мая 2020, 09:18 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии скончались восемь человек с COVID-19.
REGNUM 02:18
4
Общество

В Москве с 6 мая частично возобновят строительство

С 6 мая 2020 года в Москве возобновляются работы на 181 строительной площадке.
РБК 04:13
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
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Гаджеты

Intel создает настольные 7-нм процессоры Meteor Lake

Сетевые инсайдеры заявили, что им удалось найти доказательства того, что компания Intel активно работает над созданием настольных 7-нм процессоров с условным обозначением Meteor Lake.
Vevby.ru 01 мая в 17:30
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3K
Здоровье

В Саратовской области за сутки выявлены 74 случая коронавируса

В Саратовской области за сутки выявлено 74 новых случая коронавирусной инфекции, всего их подтверждено 659, сообщает региональный оперативный штаб.
СаратовБизнесКонсалтинг 02:08
365
Здоровье

В Крыму оценят возможность введения масочного режима с 12 мая

В Республике Крым с 12 мая может быть введен обязательный масочный режим.
Российская газета 04:20
11
Общество

На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
1K
Общество

В Мурманской области выявлено 238 новых случаев заболевания CoViD-19

По состоянию на 10:00 03.05.2020 в Мурманской области выявлено 238 новых случев заболевания CoViD-19.
Мурманский вестник вчера в 03:18
250
Здоровье

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,2K
Политика

В Иране оценили сообщения о планах США продлить оружейное эмбарго

Тегеран, 4 мая 2020, 11:22 — REGNUM Власти Ирана выступили против обсуждения вопроса о продлении оружейного эмбарго в Совете Безопасности ООН.
REGNUM 04:22
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Председатель сената парламента Республики Казахстан. Кандидат исторических наук, доктор политических наук. Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
Казахстанский политик
Казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019. Председатель Сената парламента Республики Казахстан с 16 октября 2013 по 20 марта 2019.
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