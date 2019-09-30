Футбол
Вести.RuНовым тренером «Спартака» может стать Доменико Тедеско
Бывший тренер германского "Шальке" Доменико Тедеско может возглавить московский "Спартак". Место главного тренера москвичей стало вакантным в воскресенье после отставки Олега Кононова. В настоящее время идет поиск нового тренера.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды. Вчера, напомним, был отправлен в отставку Олег Кононов, клуб не будет платить ему компенсацию за расторжение контракта.Спорт-Экспрессвчера в 06:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Общество
Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде
Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 14:47
Политика
Большинство российских ученых негативно оценили реформу РАН
Большинство академиков, член-корреспондентов и профессоров Российской академии наук (РАН) считают, что положение российской науки после реформы РАН 2013 года в целом ухудшилось.
ТАСС 08:33
Общество
Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 15:35
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:06
Происшествия
В Москве столкнулись два трамвая: есть пострадавшие
На востоке столицы столкнулись два трамвая с пассажирами, передает РИА Новости сообщение пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Российская газета 16:02
Здоровье
Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи
«Родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома, во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины», - говорится в материале.
Агентство Москва вчера в 09:28
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Театры
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Энергетика
Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года
Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года.
RT на русском 14:14
Политика
Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.
Московский Комсомолец 04:47
Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru 11:55
Футбол
«Реал» едва не проиграл дома «Брюгге» в Лиге чемпионов
Мадридский "Реал" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов был близок к домашнему поражению от "Брюгге".
Российская газета 15:23
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Кино
Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»
Во вторник, 1 октября, в сети появился тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".
Piter.tv 02:41
Футбол
«Шахтер» вырвал победу у «Аталанты»
LiveSport.ru 14:51
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Экономика
План приватизации крупнейших компаний не раскрывается
«В отсутствие принятых правительством РФ решений об отчуждении пакетов акций крупнейших компаний в 2020-2022 годах поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний не прогнозируется», — говорится в документе.
Expert.ru 07:07
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Политика
В Калмыкии взбунтовались против нового главы Элисты
Каспий.Инфо вчера в 04:23
Политика
Хантсман допустил партнерство России и Америки в будущем
Посол США в России Джон Хантсман допустил, что Москва и Вашингтон могут стать партнерами в будущем.
Известия 13:53
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 03:08
Политика
Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже
Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались на выходе из парижской церкви Сен-Сюльпис, в которой ранее завершилась панихида по бывшему французскому главе Жаку Шираку.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Происшествия
В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей
Советский районный суд Астрахани приговорил к четырем годам колонии общего режима семейную пару - владельцев частного детского сада "Полина", в котором во время тихого часа малышей туго связывали пеленками и простынями.
Российская газета 11:24
Здоровье
Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ
Врач подчеркнул, что прием антибиотиков без назначения специалиста может навредить здоровью, поскольку обладают серьезными побочными эффектами, как аллергия, угнетение функции печени и почек, снижение иммунитета.
Известия вчера в 10:58