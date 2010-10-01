Футбол

Pravda.RuPravda.RuСтали известны детали контракта тренера Тедеско со «Спартаком»

"Спартак" утвердил кандидатуру Доменико Тедеско на должность главного тренера команды. Немецкий специалист - креатура генерального директора красно-белых Томаса Цорна. Контракт с 34-летним тренером будет рассчитан на 2,5 года.
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Тедеско стал основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

ФАН05:56

«СЭ»: Руководство «Спартака» одобрило Тедеско. Контракт на 2,5 года, зарплата – 1,5 млн евро

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Тедеско и «Спартак»: детали возможного контракта

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Metaratingsвчера в 05:49
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