"Спартак" утвердил кандидатуру Доменико Тедеско на должность главного тренера команды. Немецкий специалист - креатура генерального директора красно-белых Томаса Цорна. Контракт с 34-летним тренером будет рассчитан на 2,5 года.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Политика Украина возобновила импорт электроэнергии из России Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».

Здоровье Скворцова назвала меры по борьбе с нехваткой медиков По словам министра, до конца 2019 года регионы проанализируют кадровое обеспечение медорганизаций первичного звена, в том числе структуры, численность кадров и штатного расписания.

Происшествия Суд арестовал замглавы «Аэрофлота» по делу о мошенничестве Басманный суд Москвы в среду арестовал заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимира Александрова, сообщает «РИА Новости».

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Футбол Барселона — Интер 0:1 (1-й тайм) Определились стартовые составы «Барселоны» и «Интера» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Испании.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.

Культура В Москве началось прощание с Марком Захаровым В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии 27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.

Политика Трамп прокомментировал публикацию расшифровки своего разговора Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему не придется больше публиковать расшифровки своих телефонных разговоров с иностранными лидерами.

Политика «Извращенцев повыбирали»: Депутат мастурбировал прямо на заседании Рады «Извращенцев повыбирали»; «То он эспандер положил в карман и качнул»; «Больные люди»; «Ну наконец-то хоть один человек в Верховной раде Украины занимается действительно нужным делом», — комментируют пользователи соцсетей действия Кивы.

Происшествия Известного грузинского бандита с боем ликвидировали на Украине Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии, осужденного на родине за тяжкие преступления.

Футбол Юрий Семин: «Думаю, в этом сезоне „Атлетико“ выиграет Лигу чемпионов» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2) заявил, что мадридский клуб выиграет этот турнир.

Футбол Победы над «Барселоной» и «Реалом». Как россияне играли с клубами Испании Команда Олега Романцева начала турнир с выездной победы в Австрии 2:0. Но к матчу с «Реалом», который приехал в Москву в боевом составе, подходила в статусе аутсайдера: в 1990-е годы российские клубы редко обыгрывали европейских грандов, каждый успех воспринимался как сенсация.

Экономика Венесуэла провела платеж по долгу России "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.

Политика Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии 58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.

Здоровье Минздрав обвинил медиков центра Блохина в нарушении врачебной этики Видеообращение врачей НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина является "грубым нарушением врачебной этики".

Наука Люди станут неуязвимыми к радиации Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили механизм работы белка Dsup, который был найден в тихоходках и способен защищать ДНК от радиации.

Кино Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены» В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».

Политика Берлин подтвердил намерение провести саммит «Нормандской четверки» Владимир Зеленский получил тяжелое наследие и теперь должен решить, как будут развиваться отношения с Донбассом, заявил Владимир Путин.

Футбол Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.

Экономика «Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.

Политика Трамп пообещал «поладить» с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".

Политика Участники митинга в Киеве направились к офису президента Участники акции протеста «Нет капитуляции», проходящей на майдане Незалежности в Киеве, направились к зданию офиса президента страны.