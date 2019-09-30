По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды. Вчера, напомним, был отправлен в отставку Олег Кононов, клуб не будет платить ему компенсацию за расторжение контракта.

с чего всё началось

Ранее «СЭ» сообщил о том, что «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды после отставки Олега Кононова. Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско.

Агент не комментирует информацию о Тедеско в «Спартаке»

Политика Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера» Контактная группа по Украине во вторник, 1 октября, подписала документ, именуемый формулой Штайнмайера.

Политика Указ об осеннем призыве в армию подписал президент Путин Указ об осеннем призыве на воинскую службу подписал глава государства Владимир Путин.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Авто Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.

Армия и оружие Китай представил на параде образцы новейшего вооружения 1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.

Политика В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся В Кремле рассчитывают на то, что антироссийские инциденты в Грузии больше не повторятся, поскольку Москвы настроена на установление добрых отношений с Тбилиси.

Происшествия На Тайване обрушился пролет моста Обрушение пролета моста над проливом произошло в провинции Тайваня Илань 1 октября.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Происшествия Нападение на финский колледж совершил студент Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.

Политика В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Культура Режиссера Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Похороны режиссера и художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова прошли во вторник, 1 октября, на Новодевичьем кладбище Москвы.

Общество У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.

Общество Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер» На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.

Футбол Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой» Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".

Экономика Экономист-эмигрант Гуриев предсказал России смену власти в течение 10 лет Российский экономист Сергей Гуриев, бывший ректор Российской экономической школы, несколько лет назад переехавший жить за границу, дал интервью блогеру Юрию Дудю.