Футбол
Вести.RuНовым тренером «Спартака» может стать Доменико Тедеско
Бывший тренер германского "Шальке" Доменико Тедеско может возглавить московский "Спартак". Место главного тренера москвичей стало вакантным в воскресенье после отставки Олега Кононова. В настоящее время идет поиск нового тренера.
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с чего всё началось
По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды. Вчера, напомним, был отправлен в отставку Олег Кононов, клуб не будет платить ему компенсацию за расторжение контракта.Спорт-Экспрессвчера в 06:24
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Экс-тренер «Шальке», которого сватают в «Спартак», идёт на курсы русского языка
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"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
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Источник: Следствие по «делу Голунова» почти не ведется
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
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Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
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По предварительным итогам досрочный парламентских выборов в Австрии, побеждает Консервативная Австрийская народная партия во главе с ее председателем и бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем.
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ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
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