с чего всё началось

Как стало известно в понедельник, 16 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов внёс на рассмотрение Законодательного собрания города обращение с предложением согласовать назначение Максима Соколова на должность вице-губернатора.

Здоровье Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.

Экономика Россиянам предложили не копить на пенсию Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал РБК, почему новый вид накопительной пенсии, который теперь предлагают власти, вполне целесообразен.

Политика Исключённая из Слуги народа нардеп Скороход заявила, Исключённая из Слуги народа нардеп Скороход заявила, что министр юстиции Малюска и министр экономики Милованов подали премьер-министру заявление об увольнении из-за низких зарплат.

Шоу-бизнес Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.

Политика Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.

Политика На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Авто Opel вернулся на российский рынок В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.

Экономика Неустановленные лица оставили «Невский» без копейки Неустановленные лица оставили "Невский" без копейки Банк "Невский" лишился лицензии из-за кражи из него денежных средств и ценных бумаг на 3 млрд руб. Уникальность случая в том, что сумма похищенного значительно превышает все возможные активы банка, а само преступление совершено сразу после проверки регулятора.

Политика В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Соведущего Малышевой не пустили в Россию На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.

Общество В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады «С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.

Политика Китай назвал ошибкой выдворение своих дипломатов из США Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что власти Китая выразили протест и сделали соответствующее представление США после выдворения китайских дипломатов.

Общество Роскачество проверило органические продукты Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.