Политика

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападНовым вице-губернатором Петербурга может стать Максим Соколов

Как стало известно в понедельник, 16 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов внёс на рассмотрение Законодательного собрания города обращение с предложением согласовать назначение Максима Соколова на должность вице-губернатора.
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Как сообщает
 пресс-служба администрации города, на посту вице-губернатора Соколов должен будет курировать вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.
РБК03:57

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В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек.
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Верховный суд Украины разрешил УПЦ МП сохранить свое название

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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

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Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

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Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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