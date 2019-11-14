Экономика

ВедомостиВедомостиНовым владельцем «Интуриста» стала турецкая Anex Tour

Владелец Anex Tour Нешет Кочкар объявил о покупке российского туроператора «Интурист».
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Турецкие СМИ сообщили о покупке туроператора «Интурист» владельцем Anex Tour

Интерфакс06:23

Старейший российский туроператор сменил владельца

Forbes06:05

Владелец турецкого Anex Tourism объявил о покупке «Интуриста»

РБК06:52

Новым владельцем «Интуриста» стала турецкая Anex Tour

Ведомости06:47

СМИ сообщили о покупке Интуриста компанией Anex Tourism

Travel Russian News07:12

Глава ANEX Tour заявил о покупке «Интуриста»

ТурДом06:42
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Происшествия

В колледже в Благовещенске произошла стрельба

РИА Новости вчера в 22:09
Политика

Белоруссия хочет изменить договор с Россией по охране границы

В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет.
РИА Новости 04:25
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Политика

Парламент Молдавии утвердил состав правительства Кику

Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Иона Кику.
REGNUM 06:45
Политика

Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400

РБК вчера в 17:11
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Известия вчера в 20:10
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Политика

Глава МИД Украины допустил выход страны из Минских соглашений

Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC.
Российская газета 05:03
Общество

Минюст начал внеплановую проверку ФБК

Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.
Интерфакс 06:24
Политика

Бундестаг принял поправки к газовой директиве Евросоюза

Среди предусмотренных поправками к Газовой директиве ЕС мер есть, в том числе антимонопольные, предусматривающие доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность.
Национальная служба новостей вчера в 12:59
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Экономика

Маркетплейс «М.Видео» начнет работать с «Почтой России»

Goods — маркетплейс, основанный группой компаний «М.Видео», где представлены товары более чем 3 тыс. интернет-магазинов в категориях электронной и бытовой техники, товаров для дома, строительства и ремонта, детских товаров и др.
Коммерсантъ 06:00
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Еленой Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина (MOLLY) рассказала в шоу "Алена, блин!", как подралась в лифте со своей экс-коллегой Еленой Темниковой.
РИА Новости 06:56
Общество

Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает нужным комментировать ситуацию с перевозкой толстого кота рейсом «Аэрофлота» вопреки правилам авиакомпании.
РБК вчера в 08:32
Экономика

В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса

Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).
РБК 06:35
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Политика

Асад обвинил США в воровстве сирийской нефти

Президент Сирии Башар Асад обвинил американские власти в воровстве сирийской нефти и назвал США страной, «построенной как политический режим на бандитских группировках».
Известия 07:06
Музыка

Линдеманн «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Peterburg2.ru 06:58
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Общество

Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы

Первым «бесполезным» анализом Малышева назвала проверку на антитела к хеликобактер пилори.
Lenta.ru 06:17
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Политика

Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений

Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
Российская газета 07:06
Происшествия

Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму

Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Lenta.ru 06:59
Политика

В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию

В Тбилиси начались акции протеста после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
RT на русском 06:42
Общество

Во «ВКонтакте» появятся дизлайки

Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей.
Lenta.ru вчера в 12:47
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Британская туристическая компания. Образовалась в результате слияния нескольких туристических компаний, старейшей из них была Thomas Cook & Son. На начало 2019 года была одним из крупнейших туроператоров в мире. 23 сентября 2019 года было объявлено о банкротстве компании и начале её принудительной ликвидации.
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