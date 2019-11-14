Политика Белоруссия хочет изменить договор с Россией по охране границы В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет.

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Гаджеты Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».

Общество Минюст начал внеплановую проверку ФБК Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.

Политика Бундестаг принял поправки к газовой директиве Евросоюза Среди предусмотренных поправками к Газовой директиве ЕС мер есть, в том числе антимонопольные, предусматривающие доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность.

Экономика Маркетплейс «М.Видео» начнет работать с «Почтой России» Goods — маркетплейс, основанный группой компаний «М.Видео», где представлены товары более чем 3 тыс. интернет-магазинов в категориях электронной и бытовой техники, товаров для дома, строительства и ремонта, детских товаров и др.

Экономика В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).

Общество Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.

Политика Асад обвинил США в воровстве сирийской нефти Президент Сирии Башар Асад обвинил американские власти в воровстве сирийской нефти и назвал США страной, «построенной как политический режим на бандитских группировках».

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Политика Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.