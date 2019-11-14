Экономика
ВедомостиНовым владельцем «Интуриста» стала турецкая Anex Tour
Владелец Anex Tour Нешет Кочкар объявил о покупке российского туроператора «Интурист».
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Происшествия
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Политика
Белоруссия хочет изменить договор с Россией по охране границы
В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Политика
Парламент Молдавии утвердил состав правительства Кику
Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Иона Кику.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Политика
Глава МИД Украины допустил выход страны из Минских соглашений
Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC.
Общество
Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.
Политика
Бундестаг принял поправки к газовой директиве Евросоюза
Среди предусмотренных поправками к Газовой директиве ЕС мер есть, в том числе антимонопольные, предусматривающие доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Экономика
Маркетплейс «М.Видео» начнет работать с «Почтой России»
Goods — маркетплейс, основанный группой компаний «М.Видео», где представлены товары более чем 3 тыс. интернет-магазинов в категориях электронной и бытовой техники, товаров для дома, строительства и ремонта, детских товаров и др.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Еленой Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина (MOLLY) рассказала в шоу "Алена, блин!", как подралась в лифте со своей экс-коллегой Еленой Темниковой.
Общество
Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает нужным комментировать ситуацию с перевозкой толстого кота рейсом «Аэрофлота» вопреки правилам авиакомпании.
Экономика
В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Политика
Асад обвинил США в воровстве сирийской нефти
Президент Сирии Башар Асад обвинил американские власти в воровстве сирийской нефти и назвал США страной, «построенной как политический режим на бандитских группировках».
Музыка
Линдеманн «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы
Первым «бесполезным» анализом Малышева назвала проверку на антитела к хеликобактер пилори.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений
Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Политика
В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию
В Тбилиси начались акции протеста после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
Общество
Во «ВКонтакте» появятся дизлайки
Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей.