Экономика
Milknews.ruНовыми драйверами российского агроэкспорта аналитики РСХБ назвали масличные, сахар и мясо
Если объемы экспорта масличных и мяса за первые полгода 2020 года выросли в 2 раза, то экспорт сахара и кондитерских изделий показал четырехкратный рост. Доля этих трех категорий в структуре отгрузок агротоваров из России выросла с 6% в первом полугодии 2019 года до 12% в 2020 году.
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