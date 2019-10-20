Финансы

Российская газетаРоссийская газетаНоябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года

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В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
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Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года

Российская газетавчера в 23:00

Экономист рассказал о шокирующем курсе рубля в ноябре

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