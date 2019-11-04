Аномальное для начала ноября тепло во вторник, как ожидается, установит абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России, по предварительным прогнозам, во вторник в Москве ожидается около 12-14 градусов тепла.

с чего всё началось

Во вторник, 5 ноября, воздух в столице прогреется до 14 градусов, о чем сообщается на сайте российского Гидрометцентра. Это считается аномально теплой погодой для последнего месяца осени. Подобная температура может быть в конце августа или в самом начале сентября.

Наука Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу Американские ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, как с помощью генной терапии можно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей, облегчить или даже вылечить многочисленные возрастные заболевания, увеличить продолжительность жизни.

Общество Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).

Гаджеты Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.

Шоу-бизнес Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.

Авто Toyota представила бюджетный кроссовер дешевле миллиона рублей Компания Toyota рассекретила модель Raize, которая стала самым доступным кроссовером марки.

Общество Японский офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю В результате эксперимента было принято решение о переводе всех сотрудников японского офиса на четырехдневную рабочую неделю на месяц.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.

Здоровье Два калужских предприятия присоединились к проекту «Мужское здоровье» В Калужской области во второй половине ноября на двух крупных промышленных предприятиях начнутся медицинские обследования в рамках программы «Мужское здоровье».

Здоровье Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.

Наука Ученые нашли факторы, которые предсказывают личный успех В новой работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые впервые статистически измерили влияние различных черт личности и факторов на достижение успеха.

Игры Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.

Экономика Россия вошла в тройку лучших европейских стран по прозрачности бюджета Россия в текущем году вошла в тройку лучших европейских стран по открытости бюджетного процесса вместе с Финляндией и Литвой.

Армия и оружие На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.

Экономика Тверская область увеличила ввод жилья на 75% По данным ЦИАН, с января по сентябрь 2019 года в Тверской области было введено 425 тысяч квадратных метров жилья, что на 75% больше прошлогодних показателей.

Общество Анджелина Джоли: «Мои дети прошли через многое» В новом интервью для издания Harper's Bazaar 44-летняя актриса поделилась своими мыслями о воспитании и развитии детей, самовыражении и исследовании мира.

Политика Голикова: оптимизация здравоохранения во многих регионах провалилась Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала уровень здравоохранения в стране неудовлетворенным, передает «Московский Комсомолец».

Здоровье О пользе чая для организма мужчин и женщин поведали медики Медики поведали о том, что чай благодаря флавоноидам полезен для организма мужчин и женщин.