Общество
Вести ПодмосковьяНоябрь в Москве бьет температурные рекорды
Во вторник, 5 ноября, воздух в столице прогреется до 14 градусов, о чем сообщается на сайте российского Гидрометцентра. Это считается аномально теплой погодой для последнего месяца осени. Подобная температура может быть в конце августа или в самом начале сентября.
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Аномальное для начала ноября тепло во вторник, как ожидается, установит абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России, по предварительным прогнозам, во вторник в Москве ожидается около 12-14 градусов тепла.Интерфаксвчера в 00:18
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