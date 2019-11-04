Общество

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяНоябрь в Москве бьет температурные рекорды

Во вторник, 5 ноября, воздух в столице прогреется до 14 градусов, о чем сообщается на сайте российского Гидрометцентра. Это считается аномально теплой погодой для последнего месяца осени. Подобная температура может быть в конце августа или в самом начале сентября.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Абсолютный температурный рекорд тепла ожидается в Москве 5 ноября

Аномальное для начала ноября тепло во вторник, как ожидается, установит абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России, по предварительным прогнозам, во вторник в Москве ожидается около 12-14 градусов тепла.
Интерфаксвчера в 00:18

Подробнее о событии

Аномальное тепло для ноября в Москве может побить рекорд 1922 года

Газета.Ruвчера в 05:13

В Москве ожидается самое теплое 5 ноября за 140 лет

Коммерсантъвчера в 01:56

Абсолютный температурный рекорд тепла ожидается в Москве 5 ноября

Интерфаксвчера в 00:18

В Москве 5 ноября может быть установлен абсолютный температурный рекорд

REGNUMвчера в 02:23

Москвичам пообещали рекордное тепло

Телеканал 360°вчера в 01:14

Москвичам пообещали дожди и абсолютный температурный рекорд

Lenta.ruвчера в 01:41

Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в Москве 5 ноября

Вечерняя Москвавчера в 00:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Светлану Ходченкову поздравляют с беременностью

Bimru.ru вчера в 08:08
Наука

Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу

Американские ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, как с помощью генной терапии можно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей, облегчить или даже вылечить многочисленные возрастные заболевания, увеличить продолжительность жизни.
РИА Новости 08:11
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Гаджеты

Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Известия вчера в 18:23
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией

Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
РИА Новости 10:53
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Футбол

Стал известен состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»

RT на русском 11:53
Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой школьницы

РИА Новости 12:03
Авто

Toyota представила бюджетный кроссовер дешевле миллиона рублей

Компания Toyota рассекретила модель Raize, которая стала самым доступным кроссовером марки.
Журнал Авто.ру 03:54
Общество

В Прикамье Оса признана самым комфортным городом

REGNUM 07:48
Общество

Японский офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю

В результате эксперимента было принято решение о переводе всех сотрудников японского офиса на четырехдневную рабочую неделю на месяц.
RuNews24.ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Здоровье

Два калужских предприятия присоединились к проекту «Мужское здоровье»

В Калужской области во второй половине ноября на двух крупных промышленных предприятиях начнутся медицинские обследования в рамках программы «Мужское здоровье».
REGNUM 10:45
Здоровье

Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера

Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online 07:00
Наука

Ученые нашли факторы, которые предсказывают личный успех

В новой работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые впервые статистически измерили влияние различных черт личности и факторов на достижение успеха.
Naked Science 11:11
Игры

Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках

В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Технологии

Microsoft записала фильм «Супермен» на кусок кварцевого стекла

OAnews 10:15
Футбол

Модрич купил бронзового муравья за пять тысяч евро

Спорт-Экспресс 10:59
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Экономика

Россия вошла в тройку лучших европейских стран по прозрачности бюджета

Россия в текущем году вошла в тройку лучших европейских стран по открытости бюджетного процесса вместе с Финляндией и Литвой.
RT на русском 06:28
Музыка

Приз MTV за лучшего артиста из России получила украинская певица Maruv

РЕН ТВ вчера в 07:01
Армия и оружие

На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии

Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.
RT на русском 10:51
Экономика

Тверская область увеличила ввод жилья на 75%

По данным ЦИАН, с января по сентябрь 2019 года в Тверской области было введено 425 тысяч квадратных метров жилья, что на 75% больше прошлогодних показателей.
Афанасий-бизнес 09:19
Общество

Анджелина Джоли: «Мои дети прошли через многое»

В новом интервью для издания Harper's Bazaar 44-летняя актриса поделилась своими мыслями о воспитании и развитии детей, самовыражении и исследовании мира.
ГЛАС.RU 11:02
Политика

Голикова: оптимизация здравоохранения во многих регионах провалилась

Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала уровень здравоохранения в стране неудовлетворенным, передает «Московский Комсомолец».
Би-порт 03:27
Здоровье

О пользе чая для организма мужчин и женщин поведали медики

Медики поведали о том, что чай благодаря флавоноидам полезен для организма мужчин и женщин.
Пишет Омск 11:26
Игры

Blizzard анонсировала игру Diablo IV

Компания Blizzard представила трейлер игры Diablo IV. Даже этот короткий видеоролик оставил мрачное впечатление.
ToDay News Ufa 03 ноября в 03:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное