20 июля Новак подтвердил, что Россия не будет работать в убыток и прекратит поставки нефти на мировые рынки в том случае, если затраты на добычу будут выше предельной цены, которую обсуждают лидеры стран G7.
Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что соседи канцлера Германии Олафа Шольца и его жены, министра образования Бранденбурга Бритты Эрнст, нашли в мусорном баке у дома конфиденциальные документы, которые содержат в том числе информацию о саммите G7.
Как отмечает издание, он утверждает, что потери Украины «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными» в день, в то время как в мае и июне, по словам президента Украины, потери составляли от 100 до 200 человек убитыми.