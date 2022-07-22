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Нуланд заявила о необходимости поставок нефти из России на мировые рынки

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о необходимости поставок нефти из России на мировые рынки.
RT на русском
Потолок цен на нефть из России обсуждается среди западных стран в рамках международных санкций.
РБК
В правительстве России предупредили, что Москва не будет торговать нефтью себе в убыток.
РБК
20 июля Новак подтвердил, что Россия не будет работать в убыток и прекратит поставки нефти на мировые рынки в том случае, если затраты на добычу будут выше предельной цены, которую обсуждают лидеры стран G7.
Ведомости

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Замгоссекретаря США Нуланд заявила о необходимости поставок нефти из РФ на мировые рынки
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