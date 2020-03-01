Коронавирус
Дни.ру«Нулевой пациент»: в Китае нашли первого заразившегося коронавирусом
Азиатские СМИ утверждают, что в Китае нашли "нулевого пациента" – самого первого заразившегося коронавирусом COVID-2019. По версии журналистов, это 55-летний житель провинции Хубэй, откуда эпидемия распространилась по всей планете, сообщает телеканал "360".
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Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Футбол
«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет
В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
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Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
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Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
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Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Атлантикой
Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160.
Космос
Швеция изготовит детали для российских ракет «Союз»
Системы крепления спутников для коммерческих запусков на российских ракетах «Союз» изготовят в Швеции, сообщили в компания «Главкосмос пусковые услуги».
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
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В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Общество
В Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
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В Эстонии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса
В связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса правительство Эстонии ввело на территории страны чрезвычайное положение.
Шоу-бизнес
Сын Тома Хэнкса сообщил о состоянии заразившегося коронавирусом отца
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала, как решилась на развод с Прилучным
Муцениеце повторила, что развод дался ей очень сложно, но утверждает, что каждый человек должен прислушиваться к тому, что говорит ему его сердце.
Энергетика
Названы главные неудачники нефтяной войны
Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Политика
В МИД Китая заподозрили США в завозе коронавируса в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказал предположение, что военные США завезли коронавирус в провинцию Ухань.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Политика
СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом
Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Хоккей
Знарок прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка Гагарина
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал вылет своей команды из борьбы за Кубок Гагарина по окончании шестого матча серии против столичного "Динамо".
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США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая
Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Минобороны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса
С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Футбол
«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки».
Общество
В США суд освободил информатора WikiLeaks Челси Мэннинг
Судья в США постановил освободить бывшего аналитика американских ВВС и информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая была в следственном изоляторе с мая 2019 года за отказ давать показания.
Здоровье
Диетолог Тутельян рассказал о масштабах проблемы ожирения в России
Главный внештатный диетолог названного ведомства Виктор Тутельян рассказал, сколько жителей страны испытывает проблемы с лишним весом.