Коронавирус

Дни.руДни.ру«Нулевой пациент»: в Китае нашли первого заразившегося коронавирусом

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Азиатские СМИ утверждают, что в Китае нашли "нулевого пациента" – самого первого заразившегося коронавирусом COVID-2019. По версии журналистов, это 55-летний житель провинции Хубэй, откуда эпидемия распространилась по всей планете, сообщает телеканал "360".
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«Нулевой пациент» мог заразиться коронавирусом раньше, чем предполагалось

Аргументы недели01:42

«Нулевой пациент»: в Китае нашли первого заразившегося коронавирусом

Дни.ру01:48
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