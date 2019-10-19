Футбол

РИА НовостиРИА НовостиНули в Тушино: Тедеско дебютировал в «Спартаке» ничьей с «Рубином»

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Футболисты московского "Спартака" в первом матче под руководством нового главного тренера команды Доменико Тедеско сыграли вничью с казанским "Рубином" в рамках 13-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 0:0.
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