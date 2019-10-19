Футболисты московского "Спартака" в первом матче под руководством нового главного тренера команды Доменико Тедеско сыграли вничью с казанским "Рубином" в рамках 13-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 0:0.

Нули в Тушино: Тедеско дебютировал в «Спартаке» ничьей с «Рубином»

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