Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНуну Эшпириту Санту может возглавить «Арсенал» вместо Эмери

Новым главным тренером лондонского «Арсенала» может стать Нуну Эшпириту Санту, сообщает ВВС. Сейчас он возглавляет «Вулверхэмптон». С «канонирами» работает Унаи Эмери.
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. Возглавляет английский клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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Нуну Эшпириту Санту
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