Новым главным тренером лондонского «Арсенала» может стать Нуну Эшпириту Санту, сообщает ВВС. Сейчас он возглавляет «Вулверхэмптон». С «канонирами» работает Унаи Эмери.

Политика Путин и Зеленский смогут обсудить газовый вопрос на встрече в Париже Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить газовую тему во ходе "нормандского саммита" в Париже, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Авто Появилась фотография Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce Первое поколение Hongqi H7 построено на базе японской Toyota, автомобиль показали в 2012 году, рестайлинг произошел спустя четыре года, но серьезными эти обновления назвать нельзя.

Культура Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.

Экономика Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации, а также такие объединения, как «Много деток — это хорошо» и другие.

Политика Опрос показал отношение белорусов к России Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.

Экономика Сбербанк активизирует развитие исламского банкинга в РФ Ранее со ссылкой на Ганеева сообщалось, что портфель Сбербанка в сфере исламского банкинга составляет 16 млрд. рублей, до конца года может вырасти еще на 4-5 млрд. рублей.

Общество Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.