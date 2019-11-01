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Спорт-ЭкспрессНуну Эшпириту Санту может возглавить «Арсенал» вместо Эмери
Новым главным тренером лондонского «Арсенала» может стать Нуну Эшпириту Санту, сообщает ВВС. Сейчас он возглавляет «Вулверхэмптон». С «канонирами» работает Унаи Эмери.
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«Арсенал» может пригласить Нуну Эшпириту Санту в случае отставки Эмери (Daily Mail)
Sports.ru27 ноября в 04:46
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