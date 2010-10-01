Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНуну Эшпириту Санту может возглавить «Арсенал» вместо Эмери

Новым главным тренером лондонского «Арсенала» может стать Нуну Эшпириту Санту, сообщает ВВС. Сейчас он возглавляет «Вулверхэмптон». С «канонирами» работает Унаи Эмери.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Арсенал» вместо Эмери

Спорт-Экспресс27 ноября в 15:15

Нуну может сменить Эмери в «Арсенале»

Советский спорт27 ноября в 07:24

«Арсенал» рассматривает кандидатуру Нуну Эшпириту Санту на замену Эмери

Чемпионат27 ноября в 02:17

«Арсенал» может заменить Эмери наставником «Вулверхэмптона»

Евро-футбол.ру27 ноября в 03:26

Daily Mail: «Арсенал» может заменить Эмери на Нуну Эшпириту Санту

Бомбардир.ру27 ноября в 03:19

«Арсенал» может пригласить Нуну Эшпириту Санту в случае отставки Эмери (Daily Mail)

Sports.ru27 ноября в 04:46

«Гонка увольнений»: Эмери – очередной претендент на отставку в АПЛ

Legalbet27 ноября в 00:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Транспорт

Поезд Севастополь-Петербург стал популярнее поезда Симферополь-Москва

Примечания вчера в 07:04
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Происшествия

Восемь человек погибли в двух ДТП в Красноярском крае

В результате погибли восемь человек, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК вчера в 22:27
Происшествия

Водитель в Башкирии сбил на дороге пять детей

Житель Нефтекамска (Башкирия) сбил на автомобиле пятерых детей, которые шли по дороге.
Известия вчера в 15:01
Происшествия

В результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек

Вести.Ru вчера в 13:36
Общество

Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
RT на русском вчера в 08:24
Авто

Названы основные изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe вчера в 03:38
Шоу-бизнес

Татьяна Доронина госпитализирована

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Городовой вчера в 02:28
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
РИА Новости вчера в 10:43
Авто

Первые российские электрокары получили бюджетный ценник

АвтоВзгляд 28 ноября в 07:42
Происшествия

Актера сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве госпитализирован российский актер театра и кино Вячеслав Гришечкин. Актер доставлен в больницу после избиения.
Культуромания вчера в 03:06
Политика

Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре

Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Газета.Ru 01:07
Политика

Эксперт оценил возможность компромисса между Киевом и Москвой по газу

27 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва передала Киеву предложения по заключению соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», но времени мало.
RT на русском вчера в 02:24
Политика

«Сигнал Зеленскому»: эксперт оценил закон ДНР о госгранице

Принятие закона, устанавливающего границы самопровозглашенной Донецкой народной республики, является сигналом президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что ему необходимо начать прямой диалог с Донецком и Луганском, рассказал RNS заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Rambler News Service вчера в 07:20
Политика

В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России

Киев прекратил покупать газ у России в ноябре 2015 года, закачивая с тех пор в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.
Российская газета 00:53
Армия и оружие

Донбасс сегодня: бойцы ВСУ получают наркотики почтой, Украину наводнило оружие из зоны ООС

ФАН 28 ноября в 10:48
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ 28 ноября в 20:28
Биатлон

Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября

Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:35
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета 28 ноября в 16:20
Политика

На Украине заговорили о потере смысла существования страны

После распада СССР Украина не смогла стать самостоятельным государством и утратила смысл своего существования.
РЕН ТВ вчера в 22:10
Энергетика

СМИ узнали обсуждаемый Россией и Украиной объем транзита газа

Еще 30 млрд кубометров предполагаются к резервированию с учетом возможного повышения спроса на газ в Европе.
Rambler News Service вчера в 12:13
Политика

Apple прокомментировала скандал с российским Крымом

Компания Apple внимательно изучит систему обозначения спорных территорий на своих картах, после того как сервис «Погода» указал Крым как российскую территорию.
Lenta.ru вчера в 23:00
Космос

Пылевые бури выкачивают воду с Марса

Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.
Портал Поиск вчера в 06:27
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня 28 ноября в 01:55
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru вчера в 11:16
Хоккей

Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Чикаго» в матче НХЛ

У хозяев шайбы забросили Зак Смит и Патрик Кейн. "Чикаго" потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах регулярного чемпионата.
Газета.Ru вчера в 19:21
Политика

Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом

Lenta.ru вчера в 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. Возглавляет английский клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нуну Эшпириту Санту
Португальский футболист
Португальский футболист и тренер, играл на позиции вратаря.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное