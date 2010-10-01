Футбол
Спорт-ЭкспрессНуну Эшпириту Санту может возглавить «Арсенал» вместо Эмери
Новым главным тренером лондонского «Арсенала» может стать Нуну Эшпириту Санту, сообщает ВВС. Сейчас он возглавляет «Вулверхэмптон». С «канонирами» работает Унаи Эмери.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Арсенал» может пригласить Нуну Эшпириту Санту в случае отставки Эмери (Daily Mail)
Sports.ru27 ноября в 04:46
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Транспорт
Поезд Севастополь-Петербург стал популярнее поезда Симферополь-Москва
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Происшествия
Восемь человек погибли в двух ДТП в Красноярском крае
В результате погибли восемь человек, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Происшествия
Водитель в Башкирии сбил на дороге пять детей
Житель Нефтекамска (Башкирия) сбил на автомобиле пятерых детей, которые шли по дороге.
Происшествия
В результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Авто
Названы основные изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
Шоу-бизнес
Татьяна Доронина госпитализирована
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Авто
Первые российские электрокары получили бюджетный ценник
Происшествия
Актера сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве госпитализирован российский актер театра и кино Вячеслав Гришечкин. Актер доставлен в больницу после избиения.
Политика
Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре
Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Политика
Эксперт оценил возможность компромисса между Киевом и Москвой по газу
27 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва передала Киеву предложения по заключению соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», но времени мало.
Политика
«Сигнал Зеленскому»: эксперт оценил закон ДНР о госгранице
Принятие закона, устанавливающего границы самопровозглашенной Донецкой народной республики, является сигналом президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что ему необходимо начать прямой диалог с Донецком и Луганском, рассказал RNS заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Политика
В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России
Киев прекратил покупать газ у России в ноябре 2015 года, закачивая с тех пор в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ВСУ получают наркотики почтой, Украину наводнило оружие из зоны ООС
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Биатлон
Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября
Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Политика
На Украине заговорили о потере смысла существования страны
После распада СССР Украина не смогла стать самостоятельным государством и утратила смысл своего существования.
Энергетика
СМИ узнали обсуждаемый Россией и Украиной объем транзита газа
Еще 30 млрд кубометров предполагаются к резервированию с учетом возможного повышения спроса на газ в Европе.
Политика
Apple прокомментировала скандал с российским Крымом
Компания Apple внимательно изучит систему обозначения спорных территорий на своих картах, после того как сервис «Погода» указал Крым как российскую территорию.
Космос
Пылевые бури выкачивают воду с Марса
Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Хоккей
Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Чикаго» в матче НХЛ
У хозяев шайбы забросили Зак Смит и Патрик Кейн. "Чикаго" потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах регулярного чемпионата.
Политика