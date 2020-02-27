Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.

Политика Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.

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