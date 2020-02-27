Экономика

РБКРБКНуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.
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«Худшее впереди»: предсказавший кризис экономист назвал 4 заблуждения о коронавирусе

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Закреплять в законе о поправках к Конституции минимальный порог явки на голосовании не требуется.
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Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира

На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
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Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.
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Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
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Панайотов прокомментировал сообщения о своём участии в Евровидении

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ФСБ задержала группу торговцев оружием в Свердловской области

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность организованной группы из числа жителей Свердловской области, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги", - сообщили в ЦОС.
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Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры

Пять раз Шарапова побеждала в турнирах серии Большого шлема, два раза — в Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по одному разу — в Открытом чемпионате Австралии (2008), Уимблдоне (2004) и Открытом чемпионате США (2006).
62инфо вчера в 09:28
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Банк «Санкт-Петербург» банкротит отель

Уточняется, что сумма исковых требований банка превысила 3,8 млрд руб. Банк "Санкт-Петербург" подал иск на 5,5 млрд рублей В ноябре прошлого года банк "Санкт-Петербург" сначала подал иск на 5,5 млрд руб. к АО "Талион", материнской компании ЗАО "Елисеев Палас Отель" (дело № А56-116440 / 2019), а затем и к самому "Елисеев Палас Отелю" на ту же сумму (№ А56-117707 / 2019).
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Суд Гааги учел «крымский аргумент» в споре ЮКОСа с Россией

Апелляционный суд Гааги в качестве аргумента по решению по делу бывших владельцев ЮКОСа использовал договор о присоединении Крыма, сообщил РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
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Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
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Политика

Госсекретарь США призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Помпео в своем заявлении подчеркнул, что американские власти никогда не признают переход Крыма в состав России, в связи с чем призывают последнюю прекратить «притязания» на суверенитет над полуостровом.
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Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

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Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
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Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»

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Следствие отказалось признавать тюменца Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев под Читой, потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве.
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«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Вернера

Среди претендентов на забивного немца называются «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», однако он, как сообщается, хотел бы дождаться решения «Ливерпуля».
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Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском вчера в 12:21
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Хакер взломал почту Гвардиолы и изучил его переписки о трансферах

Полиция Манчестера арестовала неизвестного мужчину за получение незаконного доступа к электронной почте главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
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Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею

Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
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В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
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В Кремле прокомментировали открытие сквера имени Немцова в Праге

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Полиция Дании отпустила моряков из РФ, задержанных по подозрению в контрабанде наркотиков

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Саратовский областной суд оправдал бездомного жителя Воронежской области, которого обвиняли в убийстве пожилой супружеской пары, сообщила в четверг пресс-служба суда.
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У троих россиян диагностировали коронавирус

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Нуриэль Рубини
Американский экономист
Американский экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета. Один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов. Предсказал глобальный финансовый кризис. Президент компании RGE Monitor. Имеет прозвище Dr. Doom.
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