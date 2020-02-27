Экономика
РБКНуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.
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Политика
Памфилова высказалась против порога явки на голосовании по Конституции
Закреплять в законе о поправках к Конституции минимальный порог явки на голосовании не требуется.
Футбол
Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира
На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
Политика
Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на слухи о брошенном в детдоме сыне
Кудрявцева была так возмущена этим предположением, что ответила этому подписчику в комментариях.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Музыка
Панайотов прокомментировал сообщения о своём участии в Евровидении
Происшествия
ФСБ задержала группу торговцев оружием в Свердловской области
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность организованной группы из числа жителей Свердловской области, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги", - сообщили в ЦОС.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры
Пять раз Шарапова побеждала в турнирах серии Большого шлема, два раза — в Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по одному разу — в Открытом чемпионате Австралии (2008), Уимблдоне (2004) и Открытом чемпионате США (2006).
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» банкротит отель
Уточняется, что сумма исковых требований банка превысила 3,8 млрд руб. Банк "Санкт-Петербург" подал иск на 5,5 млрд рублей В ноябре прошлого года банк "Санкт-Петербург" сначала подал иск на 5,5 млрд руб. к АО "Талион", материнской компании ЗАО "Елисеев Палас Отель" (дело № А56-116440 / 2019), а затем и к самому "Елисеев Палас Отелю" на ту же сумму (№ А56-117707 / 2019).
Политика
Суд Гааги учел «крымский аргумент» в споре ЮКОСа с Россией
Апелляционный суд Гааги в качестве аргумента по решению по делу бывших владельцев ЮКОСа использовал договор о присоединении Крыма, сообщил РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Политика
Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Политика
Госсекретарь США призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Помпео в своем заявлении подчеркнул, что американские власти никогда не признают переход Крыма в состав России, в связи с чем призывают последнюю прекратить «притязания» на суверенитет над полуостровом.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
Происшествия
Тюменского стрелка Шамсутдинова отказались признавать потерпевшим
Следствие отказалось признавать тюменца Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев под Читой, потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве.
Футбол
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Вернера
Среди претендентов на забивного немца называются «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», однако он, как сообщается, хотел бы дождаться решения «Ливерпуля».
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Футбол
Хакер взломал почту Гвардиолы и изучил его переписки о трансферах
Полиция Манчестера арестовала неизвестного мужчину за получение незаконного доступа к электронной почте главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Общество
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею
Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Происшествия
Полиция Дании отпустила моряков из РФ, задержанных по подозрению в контрабанде наркотиков
Датские стражи порядка отпустили 23 из 24 членов экипажа, в том числе граждан России, задержанных по подозрению в контрабанде наркотиков на зарегистрированном на Багамах судне Duncan Island, которое шло из Хельсингборга на юге в Швеции в Санкт-Петербург.
Происшествия
Суд оправдал бездомного по делу об убийстве пожилой пары под Саратовом
Саратовский областной суд оправдал бездомного жителя Воронежской области, которого обвиняли в убийстве пожилой супружеской пары, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Общество