Экономика
РБКНуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Единоборства
Александр Емельяненко провел спарринг с Рамзаном Кадыровым
Наука
Пережить стресс кошкам помогает специальная кошачья музыка
Шоу-бизнес
Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми
35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края развелась с супругом после десяти лет брака, после чего ушла к 20-летнему пасынку.
Экономика
В России обнаружили поддельную монету номиналом в один рубль
Из документа следует, что более половины всех фальшивых купюр составили банкноты номиналом в пять тысяч рублей (около 29 тысяч штук).
Общество
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 3474
В материковом Китае подтверждено уже более 78 тысяч 400 случаев заражения.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств
Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Общество
Российский «колодец в ад» напугал американского ученого
Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Армия и оружие
Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
Командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов прокомментировал в эфире НСН слова главкома ВМС Украины Игоря Воронченко об усилении военного потенциала России в Черном море.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Шоу-бизнес
Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика»
Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.
Общество
Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
Футбол
Кубок ФНЛ. «Тамбов» в финале пропустил семь голов от «Химок»
Футбол
Португалия завершила сезон в еврокубках с преимуществом в 3,9 балла над Россией
Занимающая седьмое место в таблице Россия отстала от располагающейся на шестой строчке Португалии на 3,9 балла.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд.
Футбол
Лэмпард может продать восемь игроков «Челси»
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен серьезно обновить состав команды в ближайшее трансферное окно.
Общество
Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД
Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году.
Футбол
В ФИФА рассказали об изменениях в трансферной системе
В футболе появится ряд изменений в трансферной системе.
Армия и оружие
Турция больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии
Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил о том, что власти Турции больше не в силах сдерживать поток сирийских беженцев «Миграционная политика Анкары остаётся неизменной, но мы больше не можем своими силами сдерживать поток сирийских беженцев», — рассказал Омер Челик.
Футбол
«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
Энергетика
«Ъ»: новые СПГ-проекты в США могут отложить из-за снижения цен на газ
По мнению экспертов, по причине падения цен на газ новые СПГ-проекты в США могут быть введены с задержками, а действующие мощности - сократить производство.
Экономика
Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
Футбол
В Италии футболист заразился коронавирусом
Футболист из итальянской Серии C оказался заражен коронавирусом.