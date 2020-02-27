с чего всё началось

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.

Финансы Курс евро обновил максимум с сентября 2019 года В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов, поднявшись выше 73 рублей впервые с 5 сентября 2019 года.

Здоровье Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты о недостающих водопроводах в больницах и неэффективном расходовании средств.

Политика Всероссийское голосование по конституции пройдет 22 апреля Стоит добавить, что российский лидер согласился с проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.

Космос Старт следующей партии спутников OneWeb назначили на 21 марта Очередной запуск 34 британских спутников связи OneWeb с космодрома "Байконур" намечается на вечер 21 марта, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Политика Поклонская прокомментировала скандал на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать со своей программы экс-депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Политика Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.