Экономика

РБКРБКНуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.
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с чего всё началось
В колонке для Financial Times он заявил
, что до этой недели, когда инвесторы в панике устроили распродажу активов, реакция фондовых рынков на вспышку была «мягкой».
Forbes26 февраля в 09:25

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Предсказатель кризисов призвал готовиться к худшему

Вести.Ruвчера в 02:45

«Доктор Дум» развеял заблуждения о последствиях коронавируса

Росбалтвчера в 04:35

Эксперт предрёк новый экономический кризис из-за эпидемии коронавируса

Piter.tvвчера в 03:21

Эксперт предсказал замедление мировой экономики из-за коронавируса

News.ru00:45

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Lenta.ru26 февраля в 21:00

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

РБК26 февраля в 12:22

«Худшее впереди»: предсказавший кризис экономист назвал 4 заблуждения о коронавирусе

Forbes26 февраля в 09:25
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Экономика

Вадим Ойкин о данных Росстата по саратовским зарплатам: «Будет выше 30 тысяч»

Средняя зарплата в Саратовской области в прошлом году составила 28 503 рубля (+7,3%). Это последнее, 14-е место в округе.
Взгляд-инфо 04:39
Армия и оружие

Турция может перекрыть черноморские проливы из-за ситуации в Сирии

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Anadolu.
Московский Комсомолец 03:06
Финансы

Курс евро обновил максимум с сентября 2019 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов, поднявшись выше 73 рублей впервые с 5 сентября 2019 года.
Взгляд.ру вчера в 10:52
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Здоровье

Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты

Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты о недостающих водопроводах в больницах и неэффективном расходовании средств.
BFM.ru вчера в 08:50
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

RT на русском вчера в 13:56
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Политика

Всероссийское голосование по конституции пройдет 22 апреля

Стоит добавить, что российский лидер согласился с проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
iReactor 26 февраля в 10:27
Футбол

ФК «Оренбург» возобновит сезон РПЛ игрой с «Крыльями Советов»

Заканчивается зимний перерыв в РПЛ. 28 февраля ФК «Оренбург» сыграет на выезде с «Крыльями Советов».
АиФ Оренбург 25 февраля в 22:26
Армия и оружие

Турция уничтожила военный конвой сирийской армии в Идлибе

NewInform вчера в 19:27
Технологии

Смарт-колонки Mail.Ru уже продают на «Авито»

Колонки "Капсула", оснащённые голосовым ассистентом "Маруся", уже появились в продаже — неофициально.
Вести.Ru 03:53
Армия и оружие

ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе

ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
ТАСС 03:59
Космос

Старт следующей партии спутников OneWeb назначили на 21 марта

Очередной запуск 34 британских спутников связи OneWeb с космодрома "Байконур" намечается на вечер 21 марта, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:15
Здоровье

В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
RT на русском 00:17
Политика

Поклонская прокомментировала скандал на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать со своей программы экс-депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Московский Комсомолец вчера в 04:05
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Происшествия

По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского

В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Lenta.ru 04:40
Авто

Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности

В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Российская газета вчера в 03:14
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В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Политика

«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Югополис 04:38
Политика

Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.
REGNUM 04:20
Политика

В Великобритании сообщили о дилемме из-за Парада Победы в Москве

Идет разговор об уместности принятия приглашения из-за военных действий Москвы.
Piter.tv вчера в 11:58
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения наркотиков у Абызова

По факту обнаружения наркотиков в квартире у бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова возбуждено уголовное дело.
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Экономика

Банки сообщили Мишустину о риске появления новых комиссий

Жалобу на инициативу АБР направила премьер-министру Михаилу Мишустину, ЦБ, Росфинмониторингу, федеральной антимонопольной службе (ФАС), минфину и комитету Госдумы по финансовому рынку.
БИЗНЕС Online 01:50
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Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi

Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi.
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Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Происшествия

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера

РИА Новости вчера в 02:09
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Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
REGNUM 02:42
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $52

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $52.
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