Экономика
РБКНуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.
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с чего всё началось
В колонке для Financial Times он заявил, что до этой недели, когда инвесторы в панике устроили распродажу активов, реакция фондовых рынков на вспышку была «мягкой».Forbes26 февраля в 09:25
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Предсказавший кризис 2008-го экономист заявил о заблуждениях о коронавирусе
Lenta.ru26 февраля в 21:00
«Худшее впереди»: предсказавший кризис экономист назвал 4 заблуждения о коронавирусе
Forbes26 февраля в 09:25
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Экономика
Вадим Ойкин о данных Росстата по саратовским зарплатам: «Будет выше 30 тысяч»
Средняя зарплата в Саратовской области в прошлом году составила 28 503 рубля (+7,3%). Это последнее, 14-е место в округе.
Армия и оружие
Турция может перекрыть черноморские проливы из-за ситуации в Сирии
Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Anadolu.
Финансы
Курс евро обновил максимум с сентября 2019 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов, поднявшись выше 73 рублей впервые с 5 сентября 2019 года.
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Здоровье
Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты
Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты о недостающих водопроводах в больницах и неэффективном расходовании средств.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Политика
Всероссийское голосование по конституции пройдет 22 апреля
Стоит добавить, что российский лидер согласился с проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
Футбол
ФК «Оренбург» возобновит сезон РПЛ игрой с «Крыльями Советов»
Заканчивается зимний перерыв в РПЛ. 28 февраля ФК «Оренбург» сыграет на выезде с «Крыльями Советов».
Армия и оружие
Турция уничтожила военный конвой сирийской армии в Идлибе
Технологии
Смарт-колонки Mail.Ru уже продают на «Авито»
Колонки "Капсула", оснащённые голосовым ассистентом "Маруся", уже появились в продаже — неофициально.
Армия и оружие
ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе
ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
Космос
Старт следующей партии спутников OneWeb назначили на 21 марта
Очередной запуск 34 британских спутников связи OneWeb с космодрома "Байконур" намечается на вечер 21 марта, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Здоровье
В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
Политика
Поклонская прокомментировала скандал на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать со своей программы экс-депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Происшествия
По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского
В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Авто
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности
В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Политика
«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Политика
Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.
Политика
В Великобритании сообщили о дилемме из-за Парада Победы в Москве
Идет разговор об уместности принятия приглашения из-за военных действий Москвы.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения наркотиков у Абызова
По факту обнаружения наркотиков в квартире у бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова возбуждено уголовное дело.
Экономика
Банки сообщили Мишустину о риске появления новых комиссий
Жалобу на инициативу АБР направила премьер-министру Михаилу Мишустину, ЦБ, Росфинмониторингу, федеральной антимонопольной службе (ФАС), минфину и комитету Госдумы по финансовому рынку.
Гаджеты
Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi
Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Общество
Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $52
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $52.