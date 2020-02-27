Экономика
РБКНуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.
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с чего всё началось
В колонке для Financial Times он заявил, что до этой недели, когда инвесторы в панике устроили распродажу активов, реакция фондовых рынков на вспышку была «мягкой».Forbes26 февраля в 09:25
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«Худшее впереди»: предсказавший кризис экономист назвал 4 заблуждения о коронавирусе
Forbes26 февраля в 09:25
Предсказавший кризис 2008-го экономист заявил о заблуждениях о коронавирусе
Lenta.ru26 февраля в 21:00
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Общество
В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта
Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
Происшествия
На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
Футбол
Дмитрий Тарасов улетел на операцию в Италию
32-летний Дмитрий Тарасов опубликовал снимок из аэропорта в Италии. В кадре футболист предстал с костылями и медицинской маской на лице.
Здоровье
В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
Игры
Симулятор эпидемий Plague Inc запретили в Китае
Напомним, в Plague Inc пользователь должен создать вирус и заразить им всю планету, причем во время игры вирус можно улучшать и модифицировать.
Происшествия
Задержанный в Москве «бэтмобиль» вернули владельцу
Задержанный на московских дорогах "бэтмобиль" вернули владельцу после оплаты штрафов на 40 тысяч рублей.
Политика
Россия приостанавливает въезд граждан Ирана
«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 года по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
Армия и оружие
Более 30 турецких военных погибли в результате авиаудара в Идлибе
Космос
РАН направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink
Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь рассказал, что академия отправит письмо с жалобой в ООН на спутниковую систему Starlink, принадлежащую Илону Маску, потому что система мешает астрономам, передает РИА "Новости".
Экономика
Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса
Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Происшествия
Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
Шоу-бизнес
В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Политика
На Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ
С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Общество
Названы регионы РФ с наибольшими продажами легального алкоголя
Сахалинская область, Коми и Магаданская область лидируют в России по уровню легальных продаж алкоголя в 2019 году.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Технологии
Epic Games пропустит конференцию GDC 2020 из-за коронавируса
Epic Games — не первая компания, которая отказалась от участия в GDC 2020 из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
Культура
Amazon впервые купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы»
Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.
Здоровье
Союз женщин Забайкалья поддержал строительство детской больницы на лесном участке в Чите
Здоровье
Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Брюгге 5:0
«Манчестер Юнайтед» с пенальти открыл счет в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге».
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Гаджеты
Представлен «несовременный» смартфон HTC Wildfire R70
Новинка получила название HTC Wildfire R70, а основной для нее стал процессор MediaTek Helio P23, который дополняет всего 2 ГБ оперативной памяти.