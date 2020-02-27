с чего всё началось

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.

Происшествия На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.

Футбол Дмитрий Тарасов улетел на операцию в Италию 32-летний Дмитрий Тарасов опубликовал снимок из аэропорта в Италии. В кадре футболист предстал с костылями и медицинской маской на лице.

Игры Симулятор эпидемий Plague Inc запретили в Китае Напомним, в Plague Inc пользователь должен создать вирус и заразить им всю планету, причем во время игры вирус можно улучшать и модифицировать.

Политика Россия приостанавливает въезд граждан Ирана «С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 года по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.

Космос РАН направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь рассказал, что академия отправит письмо с жалобой в ООН на спутниковую систему Starlink, принадлежащую Илону Маску, потому что система мешает астрономам, передает РИА "Новости".

Происшествия Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.

Культура Amazon впервые купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы» Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.

Здоровье Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.