Экономика

РБКРБКНуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.
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с чего всё началось
В колонке для Financial Times он заявил
, что до этой недели, когда инвесторы в панике устроили распродажу активов, реакция фондовых рынков на вспышку была «мягкой».
Forbes26 февраля в 09:25

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Эксперт предсказал замедление мировой экономики из-за коронавируса

News.ru00:45

«Худшее впереди»: предсказавший кризис экономист назвал 4 заблуждения о коронавирусе

Forbes26 февраля в 09:25

Эксперт предрёк новый экономический кризис из-за эпидемии коронавируса

Piter.tvвчера в 03:21

Предсказатель кризисов призвал готовиться к худшему

Вести.Ruвчера в 02:45

Предсказавший кризис 2008-го экономист заявил о заблуждениях о коронавирусе

Lenta.ru26 февраля в 21:00

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

РБК26 февраля в 12:22

«Доктор Дум» развеял заблуждения о последствиях коронавируса

Росбалтвчера в 04:35
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Общество

В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости вчера в 19:57
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости 26 февраля в 18:45
Происшествия

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
REGNUM вчера в 21:22
Футбол

Дмитрий Тарасов улетел на операцию в Италию

32-летний Дмитрий Тарасов опубликовал снимок из аэропорта в Италии. В кадре футболист предстал с костылями и медицинской маской на лице.
StarHit.ru 26 февраля в 06:02
Здоровье

В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
RT на русском 00:17
Игры

Симулятор эпидемий Plague Inc запретили в Китае

Напомним, в Plague Inc пользователь должен создать вирус и заразить им всю планету, причем во время игры вирус можно улучшать и модифицировать.
Astera вчера в 12:57
Происшествия

Задержанный в Москве «бэтмобиль» вернули владельцу

Задержанный на московских дорогах "бэтмобиль" вернули владельцу после оплаты штрафов на 40 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 15:26
Политика

Россия приостанавливает въезд граждан Ирана

«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 года по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 01:40
Гаджеты

Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри

Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
RuNews24.ru вчера в 08:20
Армия и оружие

Более 30 турецких военных погибли в результате авиаудара в Идлибе

Взгляд.ру вчера в 20:30
Космос

РАН направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink

Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь рассказал, что академия отправит письмо с жалобой в ООН на спутниковую систему Starlink, принадлежащую Илону Маску, потому что система мешает астрономам, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:54
Экономика

Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК вчера в 16:35
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Происшествия

Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
Российская газета 01:53
Шоу-бизнес

В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

ФАН 26 февраля в 07:16
Политика

На Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ

С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России.
Газета.Ru вчера в 22:23
Происшествия

Экс-глава УМВД по Камчатке получил срок за превышение полномочий

РИА Новости 01:32
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
RT на русском вчера в 13:56
Общество

Названы регионы РФ с наибольшими продажами легального алкоголя

Сахалинская область, Коми и Магаданская область лидируют в России по уровню легальных продаж алкоголя в 2019 году.
REGNUM 00:34
Политика

Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым

Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Российская газета вчера в 17:34
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Lenta.ru 01:37
Технологии

Epic Games пропустит конференцию GDC 2020 из-за коронавируса

Epic Games — не первая компания, которая отказалась от участия в GDC 2020 из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
3DNews 01:34
Культура

Amazon впервые купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы»

Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.
Российская газета вчера в 04:00
Здоровье

Союз женщин Забайкалья поддержал строительство детской больницы на лесном участке в Чите

Чита.Ру вчера в 20:19
Здоровье

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Известия вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Футбол

Манчестер Юнайтед — Брюгге 5:0

«Манчестер Юнайтед» с пенальти открыл счет в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге».
Спорт-Экспресс вчера в 16:13
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь.
Газета.Ru 00:26
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Гаджеты

Представлен «несовременный» смартфон HTC Wildfire R70

Новинка получила название HTC Wildfire R70, а основной для нее стал процессор MediaTek Helio P23, который дополняет всего 2 ГБ оперативной памяти.
Astera вчера в 23:28
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