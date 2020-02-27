Экономика
РБКНуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.
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с чего всё началось
В колонке для Financial Times он заявил, что до этой недели, когда инвесторы в панике устроили распродажу активов, реакция фондовых рынков на вспышку была «мягкой».Forbes26 февраля в 09:25
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Предсказавший кризис 2008-го экономист заявил о заблуждениях о коронавирусе
Lenta.ru26 февраля в 21:00
«Худшее впереди»: предсказавший кризис экономист назвал 4 заблуждения о коронавирусе
Forbes26 февраля в 09:25
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Игры
Симулятор эпидемий Plague Inc запретили в Китае
Напомним, в Plague Inc пользователь должен создать вирус и заразить им всю планету, причем во время игры вирус можно улучшать и модифицировать.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Игры
Little Hope: вторая часть антологии The Dark Pictures выйдет летом
Гаджеты
Обновлённый ПК CORSAIR ONE PRO i200 обойдётся в $4499
Компания CORSAIR объявила о выходе обновления своего самого мощного ПК класса рабочих станций CORSAIR ONE PRO i200.
Армия и оружие
Более 30 турецких военных погибли в результате авиаудара в Идлибе
Общество
Путин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Политика
Россия приостанавливает въезд граждан Ирана
«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г. по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
Технологии
«ВКонтакте» запустит новую платформу для онлайн-торговли
Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске «Магазина 2.0» — платформы для e-commerce.
Здоровье
В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Хоккей
Главный тренер «Ак Барса» разочарован атакой в игре с «Автомобилистом»
В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на своей площадке проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» 0:3. Уральская команда забросила по шайбе в каждой двадцатиминутке, оставив свои ворота в неприкосновенности.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Общество
У Греты Тунберг появилась соперница из Германии
Лавры Греты Тунберг не дают спокойно спать 19-летней Наоми Зайбт из Германии.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Единоборства
Боец ММА Емельяненко выложил фото со спарринга с Кадыровым
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провёл тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыров.
Политика
Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ
"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Происшествия
В Сочи возобновили поиск детей, пропавших в море
Вертолет возобновил поиск двух подростков, пропавших во вторник в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Экономика
Щербинский лифтостроительный завод ждет модернизация
Происшествия
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Экономика
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Политика
В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля
26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
Политика
На Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ
С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России.
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Спорт
Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА пройдут в закрытом режиме
Слушания в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) о справедливости санкций, примененных по отношению к России Всемирным антидопинговым агентством (WADA), пройдут в закрытом режиме, сообщается на сайте арбитража.
Здоровье
Число пациентов с подозрением на коронавирус в Грузии выросло до 13
В Тбилиси в связи с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 госпитализированы 13 человек.
Политика
В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков
Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.