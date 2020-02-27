с чего всё началось

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.

Игры Симулятор эпидемий Plague Inc запретили в Китае Напомним, в Plague Inc пользователь должен создать вирус и заразить им всю планету, причем во время игры вирус можно улучшать и модифицировать.

Политика Россия приостанавливает въезд граждан Ирана «С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г. по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Политика Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ "Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.

Экономика Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.