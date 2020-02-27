Экономика

РБКРБКНуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.
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с чего всё началось
В колонке для Financial Times он заявил
, что до этой недели, когда инвесторы в панике устроили распродажу активов, реакция фондовых рынков на вспышку была «мягкой».
Forbes26 февраля в 09:25

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Эксперт предсказал замедление мировой экономики из-за коронавируса

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Предсказавший кризис 2008-го экономист заявил о заблуждениях о коронавирусе

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Эксперт предрёк новый экономический кризис из-за эпидемии коронавируса

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Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

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«Худшее впереди»: предсказавший кризис экономист назвал 4 заблуждения о коронавирусе

Forbes26 февраля в 09:25
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Симулятор эпидемий Plague Inc запретили в Китае

Напомним, в Plague Inc пользователь должен создать вирус и заразить им всю планету, причем во время игры вирус можно улучшать и модифицировать.
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Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
RT на русском вчера в 13:56
Игры

Little Hope: вторая часть антологии The Dark Pictures выйдет летом

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Гаджеты

Обновлённый ПК CORSAIR ONE PRO i200 обойдётся в $4499

Компания CORSAIR объявила о выходе обновления своего самого мощного ПК класса рабочих станций CORSAIR ONE PRO i200.
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Армия и оружие

Более 30 турецких военных погибли в результате авиаудара в Идлибе

Взгляд.ру вчера в 20:30
Общество

Путин посетил парк «Остров мечты»

Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:38
Армия и оружие

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Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
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Политика

Россия приостанавливает въезд граждан Ирана

«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г. по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 01:40
Технологии

«ВКонтакте» запустит новую платформу для онлайн-торговли

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске «Магазина 2.0» — платформы для e-commerce.
Adindex.ru вчера в 08:21
Здоровье

В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
RT на русском 00:17
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» разочарован атакой в игре с «Автомобилистом»

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на своей площадке проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» 0:3. Уральская команда забросила по шайбе в каждой двадцатиминутке, оставив свои ворота в неприкосновенности.
АиФ Казань вчера в 23:06
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Общество

У Греты Тунберг появилась соперница из Германии

Лавры Греты Тунберг не дают спокойно спать 19-летней Наоми Зайбт из Германии.
ToDay News Ufa 26 февраля в 09:47
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Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера

РИА Новости вчера в 02:09
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Боец ММА Емельяненко выложил фото со спарринга с Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провёл тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыров.
Национальная служба новостей вчера в 23:57
Политика

Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ

"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.
РИА Новости вчера в 20:18
Гаджеты

Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Газета DAILY вчера в 06:11
Театры

Скончался главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов

ЛОТ вчера в 09:19
Происшествия

В Сочи возобновили поиск детей, пропавших в море

Вертолет возобновил поиск двух подростков, пропавших во вторник в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:41
Экономика

Щербинский лифтостроительный завод ждет модернизация

Интерфакс вчера в 01:34
Происшествия

В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин

В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Российская газета вчера в 11:12
Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:48
Политика

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
RT на русском 01:16
Политика

На Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ

С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России.
Газета.Ru вчера в 22:23
Армия и оружие

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Газета.Ru вчера в 22:51
Спорт

Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА пройдут в закрытом режиме

Слушания в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) о справедливости санкций, примененных по отношению к России Всемирным антидопинговым агентством (WADA), пройдут в закрытом режиме, сообщается на сайте арбитража.
Коммерсантъ вчера в 12:34
Здоровье

Число пациентов с подозрением на коронавирус в Грузии выросло до 13

В Тбилиси в связи с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 госпитализированы 13 человек.
REGNUM 26 февраля в 03:10
Политика

В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 26 февраля в 04:55
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