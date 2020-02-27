Экономика

РБКРБКНуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.
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Предсказатель кризисов призвал готовиться к худшему

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Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

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«Худшее впереди»: предсказавший кризис экономист назвал 4 заблуждения о коронавирусе

Forbesвчера в 09:25

Предсказавший кризис 2008-го экономист заявил о заблуждениях о коронавирусе

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Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

РБКвчера в 12:22

Эксперт предрек кризис в мировой экономике из-за коронавируса

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«Нас ждет кризис как в 2008 году»: Экономист предрек Европе черные дни из-за коронавируса

Комсомольская правда25 февраля в 07:33
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Политика

Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника

Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
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Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка выросла на 1,6% в 2019 году

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей, следует из материалов банка.
ТАСС 02:19
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Школьник напал с ножом на учительницу в Ульяновске

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. О состоянии 59-летней учительницы, получившей ранение в живот, не сообщается.
Эхо Москвы вчера в 04:30
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Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»

Культуромания 02:24
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 06:09
Политика

В Крыму призвали Помпео не учить Россию жить

Генеральному секретарю США Майку Помпео следует прекратить учить жить Россию и спекулировать российским статусом Крыма, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Известия 02:03
Политика

Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились

Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
Политика Сегодня вчера в 15:53
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Туктамышева подтвердила расставание с Лазукиным: «Мое сердце свободно»

Sport24.ru 02:37
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Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта

5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Astera вчера в 15:24
Происшествия

Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Российская газета 01:13
Спорт

Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой РФ 2010-х

Победительница пяти турниров серии Большого шлема теннисистка Мария Шарапова, объявившая в среду о завершении профессиональной карьеры, возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 01:24
Общество

В Дании подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Всего в мире новым типом коронавируса заразились более 82-х тысяч человек.
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Общество

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею

Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Известия 02:22
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
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Подписчики PS Plus бесплатно получат ремейк Shadow Of The Colossus

В марте подписчики PS Plus бесплатно получат две игры: Sonic Forces и ремейк Shadow Of The Colossus.
REGNUM 02:48
Экономика

Российские дороги пошли длинным путем

В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора Европа—Западный Китай и коридоров Север—Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП).
Коммерсантъ вчера в 17:19
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Энергетика

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
РБК вчера в 10:52
Происшествия

К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет

Вертолет МЧС России привлечен к поиску двоих детей, пропавших в море в Сочи, а также увеличена группировка сил для поиска на берегу, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 00:10
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти

За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Газета.Ru 02:20
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере военного преимущества США перед Россией

Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты подорвали свое военное преимущество перед Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:16
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Уральца приговорили к 9 годам по делу о призывах убивать чиновников

Екатеринбургский окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Курганской области по делу о призывах убивать чиновников.
Медиазона 01:57
Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Lenta.ru вчера в 14:12
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Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
Известия 00:02
Футбол

«КамАЗ» отказался играть за бронзу на Кубке ФНЛ

Сегодня, челнинский «КамАЗ», который уступил в полуфинале, должен был играть матч за бронзу против волгоградского «Ротора», но игра не состоится.
Kazanfirst.ru 03:02
Армия и оружие

В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
REGNUM вчера в 08:02
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
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Нуриэль Рубини
Американский экономист
Американский экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета. Один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов. Предсказал глобальный финансовый кризис. Президент компании RGE Monitor. Имеет прозвище Dr. Doom.
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