с чего всё началось

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.

Политика На Украине запретили ретрансляцию трех российских телеканалов Ретрансляцию трех российских телеканалов запретили на Украине, сообщила в четверг пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.

Игры GoNNER и Offworld Trading Company раздадут в Epic Games Store В Epic Games Store вновь сменилась подборка бесплатных игр: вслед за Assassin's Creed Syndicate и Faeria начали раздавать медитативную адвенчуру InnerSpace про важные и не очень события в окружающем мире.

Здоровье Германия объявила об эпидемии коронавируса Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, передает газета Tagesspiegel.

Хоккей «Вашингтон» отпраздновал 700-ю заброшенную шайбу Овечкина Американский ХК «Вашингтон» национальной хоккейной лиги (НХЛ) устроил праздничную церемонию в честь 700-й шайбы, заброшенной российским нападающим Александром Овечкиным.

Общество Что изменится в России с 1 марта 2020 года Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, если они жизненно необходимы пациентам.

Общество Глава ВОЗ допустил, что коронавирус может выйти из-под контроля "Если вы предпринимаете меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать", - добавил он.

Общество Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, выявившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

Происшествия СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».

Политика В Госдуме допустили смену правительства России второй раз за год Председатель комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников заявил, что в России второй раз за год может смениться состав правительства, если будут приняты поправки в Конституцию РФ.

Происшествия На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.