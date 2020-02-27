Экономика

РБКРБКНуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.
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Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
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Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
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Помпео и глава МИД Финляндии обсудили противостояние России и Китаю

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Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар посетил расположенный в граничащей с Сирией провинции Хатай штаб командования тактическими действиями турецкой армии в сирийском Идлибе.
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Жителей США возмутило интервью жены Сандерса RT четырехлетней давности

В США разразился скандал из-за жены сенатора и претендента на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерса Джейн, которая в 2016 году дала интервью телеканалу RT.
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В ночь с 22 на 23 февраля в Казань были доставлены восемь пассажиров лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.
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Сегодня стало известно, что для сборки Ford Transit для России будет использоваться больше деталей отечественного производства.
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Суд приговорил бывшего начальника отдела кассовых операций филиала ОАО "Банк Москвы" в столице республики к лишению свободы за присвоение свыше девяти миллионов рублей, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
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Государство не может повлиять на редакционную политику каналов, заявил в четверг, 27 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о жалобе учителей председателю госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину на телевизионные ток-шоу.
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Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал высказывания о футболе Олега Тинькова, основателя нового спонсора лиги «Тинькофф банка».
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
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В Иркутске сбытчика «Боярышника» осудили на 2,5 года колонии

Суд в Иркутске приговорил к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей сбытчика концентрата для ванн "Боярышник", содержащего ядовитый метанол.
ТАСС 08:36
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Нуриэль Рубини
Американский экономист
Американский экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета. Один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов. Предсказал глобальный финансовый кризис. Президент компании RGE Monitor. Имеет прозвище Dr. Doom.
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