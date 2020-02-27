Экономика
РБКНуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.
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Здоровье
Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
На защиту Валерии встал её супруг Иосиф Пригожин. Он отметил, что причина претензий к Валерии — в женской ревности.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 78 тыс. человек
В Китае за прошедшие сутки еще 44 человека умерли от нового типа коронавируса COVID-19, общее число жертв составило 2788 человек.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Космос
Найдена пригодная для жизни экзопланета
Ученые нашли пригодную для жизни экзопланету.
Футбол
Бруну Лаге: «Тренер не может избежать увольнения»
Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаге подвёл итоги ответного матча с "Шахтером" (3:3) в 1/16 финала Лиги Европы и прокомментировал вылет своей команды из турнира.
Армия и оружие
Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии
Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
Футбол
Лондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы
Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
Политика
Помпео и глава МИД Финляндии обсудили противостояние России и Китаю
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, стороны обсудили противостояние «злонамеренной деятельности» России и Китая.
Армия и оружие
Министр обороны Турции посетил штаб в провинции на границе с Сирией
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар посетил расположенный в граничащей с Сирией провинции Хатай штаб командования тактическими действиями турецкой армии в сирийском Идлибе.
Политика
Жителей США возмутило интервью жены Сандерса RT четырехлетней давности
В США разразился скандал из-за жены сенатора и претендента на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерса Джейн, которая в 2016 году дала интервью телеканалу RT.
Общество
У трех эвакуированных в Казань россиян подтвердился коронавирус
В ночь с 22 на 23 февраля в Казань были доставлены восемь пассажиров лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.
Здоровье
На Кубани у 70 человек подозревают коронавирус
На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.
Авто
Ford Transit получит новые российские детали
Сегодня стало известно, что для сборки Ford Transit для России будет использоваться больше деталей отечественного производства.
Происшествия
Бывший сотрудник банка похитил более 9 млн рублей в Якутске
Суд приговорил бывшего начальника отдела кассовых операций филиала ОАО "Банк Москвы" в столице республики к лишению свободы за присвоение свыше девяти миллионов рублей, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Политика
Песков прокомментировал жалобы учителей на гостелевидение
Государство не может повлиять на редакционную политику каналов, заявил в четверг, 27 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о жалобе учителей председателю госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину на телевизионные ток-шоу.
Армия и оружие
Главком ВМС Украины признал усиление российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об увеличении боевого потенциала Черноморского флота России.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
По последним данным, новым типом коронавируса в мире заболели около 80,3 тысячи человек.
Здоровье
Новый ФАП открылся в селе Челутай Агинского района
Как сообщается на сайте правительства Забайкалья, фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Челутай Агинского района.
Футбол
Прядкин — о высказываниях Тинькова: надеюсь, он полюбит наш футбол
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал высказывания о футболе Олега Тинькова, основателя нового спонсора лиги «Тинькофф банка».
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Происшествия
В Иркутске сбытчика «Боярышника» осудили на 2,5 года колонии
Суд в Иркутске приговорил к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей сбытчика концентрата для ванн "Боярышник", содержащего ядовитый метанол.