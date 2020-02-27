Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.

Общество Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке пяти торговых марок Эксперты Роскачества в преддверии масленицы исследовали 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков и обнаружили, что в пяти из них есть следы пестицидов.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Политика В Госдуме предложили время проведения общероссийского голосования Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.

Экономика Пакистан выплатил России советский долг Исламабад вернул Москве долг в размере $93,5 млн по торговым операциям с Советским Союзом.

Общество Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».

Общество В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.

Футбол «Фламенго» выиграл Суперкубок Южной Америки Бразильский клуб «Фламенго» стал обладателем Суперкубка Южной Америки, обыграв по сумме двух матчей эквадорский «Индепендьенте дель Валье».

Происшествия На пивоваренном заводе в США произошла стрельба Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).