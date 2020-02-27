Экономика

РБКРБКНуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.
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Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

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Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

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«Нас ждет кризис как в 2008 году»: Экономист предрек Европе черные дни из-за коронавируса

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Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
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Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель

По словам экспертов, котировки падают из-за рисков распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырьё.
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Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Экономика

Пакистан выплатил России советский долг

Исламабад вернул Москве долг в размере $93,5 млн по торговым операциям с Советским Союзом.
Известия вчера в 14:44
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Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

Поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция заявила, что захватила стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Газета.Ru 00:52
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Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru 25 февраля в 19:31
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Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 08:56
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Shovel Knight Dig выйдет в следующем году

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Создатели Guitar Hero и Rock Band представили симулятор диджея

Студия Harmonix — разработчик первых Guitar Hero, Rock Band и Dance Central — анонсировала симулятор диджея Fuser.
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В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.
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Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
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Армия и оружие

Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне

Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
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Армия и оружие

Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе

Сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе. Журналисты из Ruptly опубликовали видео процесса на своем YouTube-канале.
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Бразильский клуб «Фламенго» стал обладателем Суперкубка Южной Америки, обыграв по сумме двух матчей эквадорский «Индепендьенте дель Валье».
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Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей

Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Чёрного моря двух подростков, пропавших в Сочи.
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У троих россиян диагностировали коронавирус

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Гаагский суд принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги, вынесший решение против РФ по жалобе акционеров ЮКОСа, как аргумент использовал договор о присоединении Крыма, пишет РБК.
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Происшествия

На пивоваренном заводе в США произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).
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105 лет назад русская армия одержала крупную победу над немцами

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Компания LG пополнила флагманскую V-линейку новым смартфоном - V60 ThinQ 5G.
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Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
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Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

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В Черновцах госпитализирована женщина с подозрением на коронавирус

В Черновцах с подозрением на коронавирус медики госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии.
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Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
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Путин оправдал действия силовиков на митингах оппозиции

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Медиадиректор "Тинькофф Банка" Михаил Горбунцов заявил, что компания могла стать спонсором сборной России:Мы рассматривали вариант со спонсорством сборной России.
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В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
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Нуриэль Рубини
Американский экономист
Американский экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета. Один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов. Предсказал глобальный финансовый кризис. Президент компании RGE Monitor. Имеет прозвище Dr. Doom.
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