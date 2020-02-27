Экономика
РБКНуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини. По его мнению, участники рынка действуют, исходя из неправильных предпосылок. И именно это является причиной рекордного роста на фондовых биржах.
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«Нас ждет кризис как в 2008 году»: Экономист предрек Европе черные дни из-за коронавируса
Комсомольская правда25 февраля в 07:33
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Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке пяти торговых марок
Эксперты Роскачества в преддверии масленицы исследовали 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков и обнаружили, что в пяти из них есть следы пестицидов.
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
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Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
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Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций
Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель
По словам экспертов, котировки падают из-за рисков распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырьё.
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В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Экономика
Пакистан выплатил России советский долг
Исламабад вернул Москве долг в размере $93,5 млн по торговым операциям с Советским Союзом.
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Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб
Поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция заявила, что захватила стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
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Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
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Создатели Guitar Hero и Rock Band представили симулятор диджея
Студия Harmonix — разработчик первых Guitar Hero, Rock Band и Dance Central — анонсировала симулятор диджея Fuser.
Общество
В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Армия и оружие
Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне
Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
Армия и оружие
Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе
Сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе. Журналисты из Ruptly опубликовали видео процесса на своем YouTube-канале.
Футбол
«Фламенго» выиграл Суперкубок Южной Америки
Бразильский клуб «Фламенго» стал обладателем Суперкубка Южной Америки, обыграв по сумме двух матчей эквадорский «Индепендьенте дель Валье».
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Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей
Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Чёрного моря двух подростков, пропавших в Сочи.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Политика
Гаагский суд принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги, вынесший решение против РФ по жалобе акционеров ЮКОСа, как аргумент использовал договор о присоединении Крыма, пишет РБК.
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На пивоваренном заводе в США произошла стрельба
Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).
Гаджеты
LG показала флагманский смартфон-раскладушку с двумя экранами
Компания LG пополнила флагманскую V-линейку новым смартфоном - V60 ThinQ 5G.
Гаджеты
Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Здоровье
В Черновцах госпитализирована женщина с подозрением на коронавирус
В Черновцах с подозрением на коронавирус медики госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии.
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
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Путин оправдал действия силовиков на митингах оппозиции
Футбол
«Тинькофф» мог стать спонсором сборной России
Медиадиректор "Тинькофф Банка" Михаил Горбунцов заявил, что компания могла стать спонсором сборной России:Мы рассматривали вариант со спонсорством сборной России.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".