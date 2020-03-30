Коронавирус
ИзвестияНурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона
Шоу UFC 249, которое возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланировано на 18 апреля. 24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено.
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Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки
Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Общество
Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Политика
Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции
Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.
Общество
В Санкт-Петербурге умер еще один больной коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе умер еще один заразившийся коронавирусом COVID-19.
Кино
«И никого не стало»-самая ожидаемая премьера от ShowJet.ru
Портал ShowJet.ru рад сообщить своей аудитории инетресную новость - в прокат нашего онлайн-кинотеатра выходит очередной проект студии History - сериал «И никого не стало», в основу сценария которого был положен роман Агаты Кристи «Десять негритят».
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
Политика
В ЛНР прокомментировали увольнение Сивохо
Увольнение Сергея Сивохо с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по реинтеграции Донбасса свидетельствует о том, что диалог с этим регионом Киеву не нужен, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Гаджеты
Ноутбук ASUS TUF Gaming оснащён процессором AMD Ryzen 7 4800H
В тестовом пакете Cinebench R15 появился игровой ноутбук ASUS TUF Gaming на базе центрального процессора AMD Ryzen 7 4800H и графического чипа NVIDIA GeForce RTX 2060.
Общество
В Ярославле первую пациентку с коронавирусом выписали из стационара
Ярославна, первая переболевшая коронавирусом, выздоровела и ее выписали из инфекционной больницы.
Здоровье
Российский врач рассказала о «законах медицинской сортировки» из-за коронавируса
Доктор предупредила, что ни одна система здравоохранения в мире не готова к огромному числу тяжелобольных пациентов, и может настать время, когда по «законам медицинской сортировки» придется выбирать, какому пациенту необходимо быстрее помочь — пожилому или молодому, беременной женщине или матери троих детей, человеку с сопутствующими заболеваниями или без.
Общество
Режим изоляции: на Кубани закроют парки, скверы и магазины
Ужесточить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом потребовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Здоровье
Во Владимирской области зарегистрировали 2 случая коронавируса
30 марта на сайте стопкоронавирус.рф опубликованы данные о том, что в нашем регионе уже два случая заражения коронавирусом.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Экономика
В Москве рухнул рынок аренды жилья
Рынок аренды жилья в Москве рухнул из-за ситуации с нефтью и пандемии коронавируса.
Экономика
В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Спорт
МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады
Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
Общество
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Энергетика
Нефть Brent рухнула ниже 24 долларов
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость нефти эталонной марки Brent рухнула ниже 24 долларов за баррель.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Происшествия
В Караганде из-за коронавируса подъезд жилого дома заперли на замок
Подъезд жилого дома в городе Караганде в Казахстане закрыли на замок из-за карантина, вход в здание охраняет полиция.
Технологии
Спасет ли советская прививка от коронавируса?
В Германии, где в западной части и бывшей ГДР до объединения использовались разные штаммы вакцины, на Западе заболеваемость значительно выше, чем на востоке.
Шоу-бизнес
Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы о коронавирусе
Политика
Трамп озвучил сроки пика смертности от коронавируса в США
В США пик смертности от коронавируса COVID-19, скорее всего, придется на следующие две недели, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в воскресенье, 29 марта.
Политика
Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса
Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.