Коронавирус

ИзвестияИзвестияНурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланировано на 18 апреля. 24 марта стало известно, что место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено.
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Нурмагомедов: «Не могу вылететь из России. Фергюсону уже ищут нового соперника»

Sport.ru05:13

Хабиб вышел в прямой эфир инстаграма: он не может выехать из России, а Фергюсону ищут другого соперника

Sports.ru08:05

UFC ищет Фергюсону нового соперника. Хабиба отправили из США и устраивают бой без него?

Чемпионат07:10

Роковая ошибка UFC. Похоже, бой Хабиба с Фергюсоном не состоится

Спорт-Экспресс06:05

«Фергюсону ищут нового соперника, а я в Дагестане». Бой Хабиба и Тони может сорваться в пятый раз

Sport24.ru05:00

Хабиб Нурмагомедов остается в России. UFC ищут ему замену на турнир UFC 249

ИА Красная Весна04:52

Хабиб Нурмагомедов: «Турнир может пройти без меня. Они ищут соперника для Фергюсона»

Матч ТВ04:22
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 08:09, Ашберн
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
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Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Газета.Ru 07:08
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Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции

Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.
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Общество

В Санкт-Петербурге умер еще один больной коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе умер еще один заразившийся коронавирусом COVID-19.
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«И никого не стало»-самая ожидаемая премьера от ShowJet.ru

Портал ShowJet.ru рад сообщить своей аудитории инетресную новость - в прокат нашего онлайн-кинотеатра выходит очередной проект студии History - сериал «И никого не стало», в основу сценария которого был положен роман Агаты Кристи «Десять негритят».
Goroday.ru 28 марта в 03:59
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Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
РИА Новости 04:46
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В ЛНР прокомментировали увольнение Сивохо

Увольнение Сергея Сивохо с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по реинтеграции Донбасса свидетельствует о том, что диалог с этим регионом Киеву не нужен, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 07:57
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Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
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Российский врач рассказала о «законах медицинской сортировки» из-за коронавируса

Доктор предупредила, что ни одна система здравоохранения в мире не готова к огромному числу тяжелобольных пациентов, и может настать время, когда по «законам медицинской сортировки» придется выбирать, какому пациенту необходимо быстрее помочь — пожилому или молодому, беременной женщине или матери троих детей, человеку с сопутствующими заболеваниями или без.
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Режим изоляции: на Кубани закроют парки, скверы и магазины

Ужесточить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом потребовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
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Здоровье

Во Владимирской области зарегистрировали 2 случая коронавируса

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Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
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В Москве рухнул рынок аренды жилья

Рынок аренды жилья в Москве рухнул из-за ситуации с нефтью и пандемии коронавируса.
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В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

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МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады

Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.
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Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

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Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина

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В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 23:30
Энергетика

Нефть Brent рухнула ниже 24 долларов

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость нефти эталонной марки Brent рухнула ниже 24 долларов за баррель.
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Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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Происшествия

В Караганде из-за коронавируса подъезд жилого дома заперли на замок

Подъезд жилого дома в городе Караганде в Казахстане закрыли на замок из-за карантина, вход в здание охраняет полиция.
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Технологии

Спасет ли советская прививка от коронавируса?

В Германии, где в западной части и бывшей ГДР до объединения использовались разные штаммы вакцины, на Западе заболеваемость значительно выше, чем на востоке.
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Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы о коронавирусе

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Трамп озвучил сроки пика смертности от коронавируса в США

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Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 19 августа 2019 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
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