Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга. Об этом в субботу, 19 октября, сообщил «Спорт-Экспресс».

Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети

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