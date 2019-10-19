Единоборства
ИзвестияНурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга. Об этом в субботу, 19 октября, сообщил «Спорт-Экспресс».
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Политика
Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit
Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Газета.Ru 10:06
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Наука
Ученые изучают чешую, которая защищает амазонских рыб от пираний
В недавно опубликованном исследовании ученые раскрыли секреты чешуи, которая защищает Арапаима Гигас — крупную амазонскую рыбу от мощных укусов пираньи.
ГЛАС.RU 16 октября в 16:09
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 16:46
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Газета.Ru 08:23
Здоровье
Врачи развенчали мифы о пользе воды для здоровья
Диетологи, тренеры и другие специалисты советуют своим клиентам пить как можно больше воды, которая способствует процессу похудения, а в некоторых случаях может заменить и прием пищи, так как уменьшает чувство голода.
Вечерний курьер 04:39
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели вчера в 10:25
Армия и оружие
Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ
Издание Military Watch Magazine проанализировало оснащение корабля "Адмирал Нахимов", который в 2021 году должен поступить на вооружение ВМФ России.
Российская газета 03:20
Общество
В проекте реновации в Москве нашли 255-метровый небоскреб
Жилой дом в 72 этажа с разрешенной высотой 255 м включен в проект реновации в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешнево в Москве, пишет издание The Village со ссылкой на документы и пресс-службу Москомархитектуры.
РБК вчера в 21:18
Гаджеты
Google Pixel 4 можно разблокировать с закрытыми глазами
Устройство можно разблокировать, даже если у пользователя закрыты глаза. О проблеме рассказал журналист BBC News Крис Фокс.
News.ru вчера в 08:33
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости вчера в 04:51
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.
REGNUM 13:25
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат 15:30
Футбол
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»
Газета.Ru 16:16
Наука
Старение морских свинок удалось замедлить
Goroday.ru 17:19
Футбол
«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче Примеры
В 9-м туре испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Реал».
Чемпионат 16:52
Общество
В Бейруте полиция разогнала протестующих водометами и газом
В столице Ливана полиция пыталась разогнать акцию протеста при помощи водяных пушек и гранат со слезоточивым газом.
Вести.Ru вчера в 17:36
Армия и оружие
Армия США надеется улучшить свои транспортные средства с помощью НЛО
Planet Today вчера в 17:18
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС 17 октября в 20:35
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Наука
Учёные ТГУ разработали отечественный аналог «скользкой» керамики
Учёные ТГУ разработали технологию синтеза отечественного аналога «скользкой» керамики AlMgB14 (алюминий-магний-бор).
Вести-Томск 17 октября в 00:45
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera 10:53
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru 08:42
Футбол
Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед»
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был замечен на тренировке команды.
Soccer.ru 11:39
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12