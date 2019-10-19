Единоборства

ИзвестияИзвестияНурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга. Об этом в субботу, 19 октября, сообщил «Спорт-Экспресс».
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Макгрегор бросил вызов Хабибу на русском языке — «Увидимся в Москве, киска»

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«Это фиаско, алкаш». Нурмагомедов вступил в переписку с Конором и получил ответ на русском языке

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