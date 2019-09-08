Бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье сделали совместную фотографию после боя в Абу-Даби. Соответствующий снимок появился в инстаграме UFC Russia. «Уважение превыше всего», — говорится в подписи к фотографии.

Хабиб и Порье сделали совместное фото после боя

Происшествия «Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.

Политика Объявлена «явка» на электронные выборы Мосгордумы За первые полчаса выборов в Мосгордуму в электронном плебисците приняли участие уже 10 процентов избирателей.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Теннис Медведев сыграет с Надалем за титул US Open Россиянин Даниил Медведев сразится в решающем матче Открытого чемпионата США с испанцем Рафаэлем Надалем.

Политика Москалькова рассказала о сложностях при обмене заключенными Обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся ранее 7 сентября.

Политика В Общественной палате заявили о подкупе избирателей в Бурятии В социальных сетях обсуждают скупку голосов избирателей в Бурятии под видом сбора подписей за Байкал.

Политика Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики.

Политика В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.

Политика Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Политика Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.

Единоборства Макгрегор попросил организовать его бой с Хабибом в Москве Ирландский боец Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Авто Alpina тестирует собственную BMW B3 Touring 2020 перед дебютом На базе «заряженного» универсала будет построена роскошная модель Alpina B3 Touring 2020 модельного года.

Футбол Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в квалификации Евро-2020 В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Португалии в Белграде обыграла национальную команду Сербии со счетом 4:2. У победителей встречи голами отметились Вилльям Карвалью (42-я минута), Гонсалу Гуэдеш (58), Криштиану Роналду (80) и Бернарду Силва (86), а у хозяев поля мячи забили Никола Миленкович (68) и Александр Митрович (85).

Космос Специалисты считают, что Солнце заморозит жизнь на Земле Международные специалисты считают, что в далёком будущем Солнце станет объектом, похожим на Луну, что приведёт к тому, что небесное тело заморозит жизнь на планете Земля.

Армия и оружие Турция поставила России ультиматум по Сирии Корреспонденты издание указали на то, что Турция желает чтобы сирийская правительственная армия ушла из населённых пунктов Хан-Шейхун и Морек, которые ранее были освобожденные от террористов правительственными силами.

Наука Автор способа планирования пола раскритиковал его применение на людях Как считает профессор Университета Хиросимы Масаюки Симада, руководивший исследованием, в современном животноводстве действительно существует необходимость планировать рождение конкретного пола животных, к примеру, только коров или только быков.

Политика В Петербурге начались выборы губернатора В Санкт-Петербурге начались выборы губернатора города, сообщает корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.

Политика Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.

Гаджеты Власти США принуждают Google и Apple рассекретить пользователей приложения оптического прицела Министерство юстиции США потребовало от компаний Google и Apple выдать информацию о пользователях специального приложения оптического прицела.

Политика Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».