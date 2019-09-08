Единоборства

Sport24.ruSport24.ruХабиб и Порье сделали совместное фото после боя

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Бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье сделали совместную фотографию после боя в Абу-Даби. Соответствующий снимок появился в инстаграме UFC Russia. «Уважение превыше всего», — говорится в подписи к фотографии.
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