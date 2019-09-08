Единоборства
Sport24.ruХабиб и Порье сделали совместное фото после боя
Бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье сделали совместную фотографию после боя в Абу-Даби. Соответствующий снимок появился в инстаграме UFC Russia. «Уважение превыше всего», — говорится в подписи к фотографии.
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Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Политика
Объявлена «явка» на электронные выборы Мосгордумы
За первые полчаса выборов в Мосгордуму в электронном плебисците приняли участие уже 10 процентов избирателей.
Российская газета 02:16
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сильно похудел после лечения
StarHit.ru вчера в 12:30
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Теннис
Медведев сыграет с Надалем за титул US Open
Россиянин Даниил Медведев сразится в решающем матче Открытого чемпионата США с испанцем Рафаэлем Надалем.
Нева Спорт 00:00
Политика
Москалькова рассказала о сложностях при обмене заключенными
Обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся ранее 7 сентября.
Lenta.ru вчера в 07:37
Политика
В Общественной палате заявили о подкупе избирателей в Бурятии
В социальных сетях обсуждают скупку голосов избирателей в Бурятии под видом сбора подписей за Байкал.
Известия 02:37
Политика
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru вчера в 19:55
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Космос
При запуске «Метеора» Роскосмос испытает новый разгонный блок
Невские Новости вчера в 21:26
Единоборства
Макгрегор попросил организовать его бой с Хабибом в Москве
Ирландский боец Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Матч ТВ вчера в 19:22
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 06 сентября в 04:39
Авто
Alpina тестирует собственную BMW B3 Touring 2020 перед дебютом
На базе «заряженного» универсала будет построена роскошная модель Alpina B3 Touring 2020 модельного года.
CarsWeek.ru вчера в 08:52
Футбол
Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в квалификации Евро-2020
В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Португалии в Белграде обыграла национальную команду Сербии со счетом 4:2. У победителей встречи голами отметились Вилльям Карвалью (42-я минута), Гонсалу Гуэдеш (58), Криштиану Роналду (80) и Бернарду Силва (86), а у хозяев поля мячи забили Никола Миленкович (68) и Александр Митрович (85).
Вести.Ru вчера в 22:00
Космос
Специалисты считают, что Солнце заморозит жизнь на Земле
Международные специалисты считают, что в далёком будущем Солнце станет объектом, похожим на Луну, что приведёт к тому, что небесное тело заморозит жизнь на планете Земля.
Актуальные Новости вчера в 10:56
Армия и оружие
Турция поставила России ультиматум по Сирии
Корреспонденты издание указали на то, что Турция желает чтобы сирийская правительственная армия ушла из населённых пунктов Хан-Шейхун и Морек, которые ранее были освобожденные от террористов правительственными силами.
ГЛАС.RU вчера в 05:03
Наука
Автор способа планирования пола раскритиковал его применение на людях
Как считает профессор Университета Хиросимы Масаюки Симада, руководивший исследованием, в современном животноводстве действительно существует необходимость планировать рождение конкретного пола животных, к примеру, только коров или только быков.
Дни24 01:06
Политика
В Петербурге начались выборы губернатора
В Санкт-Петербурге начались выборы губернатора города, сообщает корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.
МИР 24 01:26
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru вчера в 11:59
Гаджеты
Власти США принуждают Google и Apple рассекретить пользователей приложения оптического прицела
Министерство юстиции США потребовало от компаний Google и Apple выдать информацию о пользователях специального приложения оптического прицела.
Ferra вчера в 08:09
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия вчера в 19:33
Музыка
Игорь Крутой засмущался во время танца с Егором Кридом
Композитор и продюсер Игорь Крутой потанцевал вместе с певцом Егором Кридом во время вечеринки.
Телеканал 360° вчера в 13:12