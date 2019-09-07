Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.

Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье

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