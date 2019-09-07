Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после взвешивания набрал 8 кг. Согласно правилам соревнований, спортсмен должен уложиться в норматив весовой категории во время официальной процедуры взвешивания. С этим Нурмагомедов справился, хотя для этого ему пришлось полностью раздеться.

За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 килограмм

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