Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Дастином Порье. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Поединок пройдет в субботу в Абу-Даби.

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед титульным поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Дастина Порье, сообщает ТАСС. На официальной церемонии взвешивания россиянин вложился в вес 70,3 кг.

Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье

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