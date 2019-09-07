Единоборства
Газета.RuХабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед титульным поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Дастина Порье, сообщает ТАСС. На официальной церемонии взвешивания россиянин вложился в вес 70,3 кг.
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Дастином Порье. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Поединок пройдет в субботу в Абу-Даби.ТАСС04:28
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