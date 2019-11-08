Единоборства

Лезги газетЛезги газетХабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои. Комментарии чемпиона UFC опубликованы на сайте издания «Газета.Ru».
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Нурмагомедов ответил на вопрос об игнорировании флага России

Чемпионат10:05

Хабиб объяснил, почему не выносит флаг России после своих боев

Sport24.ru09:43

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не выходит на бои под российским флагом

Спорт-Экспресс09:44

Хабиб объяснил, почему не выходит на бои с российским флагом

Sportbox.RU10:03

Хабиб объяснил, почему не выходит на бои с российским флагом

Матч ТВ10:03

Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Lenta.ru10:03

Хабиб о том, что не выходит на бои с российским флагом: «Я не насилую женщин, не бью стариков, в отличие от тех, кто носит флаги»

Sports.ru10:52
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Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями

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Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
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Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble.
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Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи

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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
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Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».
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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
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Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
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Несовершеннолетнего студента в России осудили за подготовку массового убийства

Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru 18:24
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В NASA уловили мощный рентгеновский всплеск в глубинах космоса

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Футбол

Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт 04:55
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Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
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Общество

Пермскую квартиру кировского экс-губернатора Белых выставили на торги

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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Культура

Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне

Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
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«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год

Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
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Россия может вновь поднять вопрос о переносе Первого комитета ГА ООН

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе обсуждения программы работы комитета на 2020 год сообщил, что Россия может вновь поднять вопрос о переносе из США работы Первого комитета Генассамблеи ООН.
RT на русском 14:21
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Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
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Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам

Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ 09:09
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Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

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RT на русском 13:21
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
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Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен

Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
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Ученые объяснили, как формируются воспоминания

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Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии

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В Кремле объяснили данные о сокращении населения России

Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
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В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха

Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Газета.Ru 12:36
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«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России

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«Тампа» в Стокгольме обыграла «Баффало», Кучеров забил гол

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Против введения налога на добычу попутного нефтяного газа высказалось объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть», передаёт РБК.
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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