с чего всё началось

3. Отмена главного боя UFC 249 была предсказуема Из-за пандемии коронавируса отменено большинство спортивных мероприятий и турниров, поэтому СМИ давно пишут о вероятной отмене поединка Нурмагомедова и Фергюсона.

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

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